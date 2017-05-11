Красный Крест отзывает содержащий опасные рекомендации учебник по оказанию первой помощи

После вмешательства Министерства социальных дел Красный Крест Эстонии отзывает содержащий ошибки учебник по оказанию первой помощи.

”Эстонский Красный Крест сообщает, что отзывает составленную Кууло Кутсаром книгу ”Esmaabi”. Данное издание не будет использоваться на курсах оказания первой помощи”, — сообщила сегодня утром генеральный секретарь Красного Креста Рийна Каби.

Напомним, что издание тиражом 5000 экземпляров не прошло рецензирование и редактуру и кишит ошибками и спорными местами. Его автором является президент Красного Креста и известный эпидемиолог доктор Кууло Кутсар. Речь идет о материалах для будущих учителей по оказанию первой помощи.

Один из опасных советов касается оказания первой помощи человеку с повреждением позвоночника. ”Поместите пострадавшего на спину на жесткую ровную поверхность”, — пишет Кутсар в книге. Медбрат скорой помощи и преподаватель основ первой помощи Рихо Мянник удивлен: ”Двигать пострадавшего с повреждением позвоночника в сторонних целях запрещено, и это должны делать только эксперты”, — говорит он. По словам самого Кутсара, он придерживается того же мнения и вопрос заключается в формулировке. ”Поместите…Является ли это движением? Может, условно и является”, — признает Кутсар и объясняет, что имел ввиду, к примеру, осторожную коррекцию положения лежащего на боку пострадавшего.