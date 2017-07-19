Крайне досадная история: взяточничество прямо под носом генерала Терраса

В сентябре 2013 года Эстонию с визитом посещает главнокомандующий силам НАТО в Европе Филип Бридлав. Силы обороны Эстонии предоставляют ему и его сопровождающим транспорт: BMW 7-й серии, Mercedes-Benz S 500, BMW X5 и два микроавтобуса Mercedes. Ни Бридлав, ни принимающий его генерал Рихо Террас не знают, что за их действиями наблюдает КаПо, пишет Eesti Ekspress.

Полицию безопасности интересует, конечно, не сам генерал с гостями, а специалист протокольного отдела Сил обороны Кристьян Варик, ответственный за прием высоких гостей: за их транспорт, питание, проживание, подарки и сувениры. Со всех заказов Варик получает от нескольких частных лиц и фирм ”плату за посредничество” или попросту — взятку.

Взять хотя бы эти автомобили. В обычные дни на BMW 7 серии ездит Марго Томингас, зять политиков Арво и Керсти Сарапуу и исполнительный директор ATKO; Mercedes S-класса находится в пользовании Мерли Сарапуу, дочери Авро и Керсти Сарапуу, финансового директора ATKO; на BMW X5 обычно ездит сам Варик, хотя на самом деле автомобиль тоже принадлежит ATKO. Микроавтобусы Mercedes тоже принадлежат ATKO.

Схема сама по себе очень простая. Варик заказывает у своего друга Томингаса автомобили, и после оплаты со стороны Сил обороны счетов ATKO (или связанных с ATKO фирм), приятели встречаются и Томигнас передает Варику ”плату за посредничество”.

”Я не помню, когда и как, но каким-то образом у нас с Марго Томингасом сформировались такие отношения, у нас была договоренность, что я получаю плату за посредничество”, — сказал позже Варик на допросе.

Подобные ”каким-то образом сформировавшиеся отношения” связывали его еще с несколькими людьми и фирмами. Варик брал взятки не только в процессе организации транспорта, но и при организации питания на мероприятиях Сил обороны, приобретении рекламных подарков и сувениров. Размер мзды составлял от 10 до 30% от объема заказа.

В качестве взятки выступали как наличные деньги, так и фиктивные счета, выставленные одной из фирм Варика. Иногда он бесплатно получал какие-то вещи (к примеру, iPhone или право на пользование упомянутым выше BMW X5).

Стоит отметить, что ни ATKO, ни другие участники схемы не выставляли слишком больших счетов. Скорее, суммы были даже меньше среднего. ”Главная причина, по которой автомобили заказывались именно через Варика, была доступная цена”, — сказал на допросе призванный в качестве свидетеля замначальника военной полиции Меэлис Сарапуу (не является родственников связанных с ATKO Сарапуу).

В дело оказался втянут и сам Рихо Террас. Варик рассказал КаПо, как однажды был вынужден из своего кармана заплатить за сигары для начальства, когда после ужина в рамках визита высокопоставленных военнослужащих Рихо Террас вместе с другими генералами отправился в один из сигарных домов в Старом Таллинне. По утверждению Варика, он сам оплатил счет, взял чек, но бухгалтерия Сил обороны его не приняла. Для того, чтобы все-таки вернуть свои деньги, Варику пришлось через подставную фирму выписать ведомству фиктивный счет.

Естественно, Рихо Террас не должен знать, кто платит за фруктовую нарезку или сигары, но показания дать все же пришлось. ”Безусловно, я не давал Кристьяну Варику распоряжения и не просил его оплачивать счета за связанные с Силами обороны мероприятия из своих личных средства”, — сказал Террас КаПо.

В определенном смысле Варик был очень хорошим работником: всегда справлялся со сложными задачами, заключал выгодные сделки, не превышал бюджета. Материалы дела указывают на то, что отцовские обязанности он тоже выполняет хорошо. Тем не менее, у Варика есть зависимость, которая и сыграла с ним злую шутку: казино. КаПо начала вести за ним наблюдение весной 2013 года. Согласно данным слежки, после получения денег от очередного ”клиента” Варик очень часто отправлялся именно в казино.

В июне этого года Харьюский уездный суд признал Варика виновным в том, что в период 2011-2013 гг он получил взяток на общую сумму 75 306 евро (при этом через Марго Томингаса — 51 653 евро) и назначил ему наказание в виде условного заключения сроком на один год, пять месяцев и 27 дней. Томингас получил штраф в размере 14 700 евро.

Несмотря на то, что судебное решение охватывает период с 2011 по 2013 года, на одном из допросов Варик отметил, что стал получать от Томингаса в бесплатное пользование автомобили еще в 2008-м. Так что афера может в действительности быть более масштабной.