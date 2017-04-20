Крах "империи" Cherry: портал сознательно продавал недействительные ваучеры?

Год назад известный и любимый в Эстонии ваучерный портал Cherry.ee внезапно закрылся, оставив более тысячи клиентов без приобретенных ими покупок. Eesti Ekspress поговорил с руководителями портала и присяжным адвокатом, чтобы узнать — что же именно привело к печальному концу некогда успешного проекта?

Когда в мае прошлого года ваучерный портал Cherry внезапно закрылся, более 1500 людей остались без приобретенных рейсов на Кипр и в Турцию, так как многие продавцы услуг отказались принимать проибретенные ваучеры. Сам портал разводил руками — мы же лишь посредники.

Недавно Пыхьяская окружная прокуратура завела уголовное дело в отношении Cherry для исследования причин неплатежеспособности портала. Жалобу о возбуждении уголовного дела составила Мария Мяги-Рохтметс, которая представляет почти 130 обманутых клиентов Cherry, которые все вместе потеряли около 115 000 евро.

Адвокат рассматривает деятельность Cherry как мошенничество, и считает, что руквоводители намеренно довели фирму до неплатежеспособности и предпочитали одних кредиторов другим.

Руководители Cherry Андрес Суси и Прийт Томп услышали об уголовном деле в редакции Eesti Ekspress. Они признают, что им жаль, что этим все закончилось, и они делали для спасения портала все возможное. По словам Суси, в данной ситуации плохо приходится и им самим — ему и его детям угрожали, грозились подложить бомбу и избить.

”Конец мог бы быть и помягче. Запоминается только негативное, но фактом является то, что Cherry среди стартапов был в первой десятке налогоплательщиков, тысячи продавцом по всей Балтии могли продавать через этот канал, мы дали многим людям работу”, — говорит Томп. Что же случилось?

Первые на эстонском рынке

Томп и Суси запустили в Эстонии портал Cherry.ee в 2010, вдохновившись успехом Groupon в США. Эстонские фирмы отнеслись к нему скептически, но в первый же день портал продал 200 ваучеров. Сначала Cherry запускал одно предложение в день, но вскоре их стало намного больше. С каждого проданного ваучера портал получал комиссию в 5-10%.

На втором году деятельности были запущены порталы в Латвии и Литве. К команде присоединился венчурный капиталист Аллан Мартинсон. В 2012 году в Cherry работало более 200 людей. Cherry заключил договор с чешским клоном Slevomat и имел оборот почти в 80 миллионов евро в год.

Суси утверждает, что Groupon сделал предложение о покупке Cherry за 10 миллионов долларов. Сделка почти состоялось, но тут Groupon вышел на биржу и какое-то время не имел право заключать сделки. А потом на бирже цена акций Groupon упала за две недели на 80%.

В 2012 году Cherry занялся товарным бизнесом в целях повышения оборота. Портал закупал товары, например, матрасы и мебель, и перепродавал клиентам. Именно это загнало фирму в минус, особенно в Литве. Часть товара была некачественной, и ее пришлось продавать дешевле или выкидывать. Новый бизнес уничтожил другие доходы.

В 2015 году, несмотря на денежные вливания, товарный бизнес так и не принес доходов, и было решено от него отказаться. Литовский портал был продан, в Эстонии нашли еще инвесторов. Однако старые долги тянули фирму на дно. Дополнительный урон фирма понесла и от террористических атак в Турции — продажи рейсов уменьшились вдвое.

К началу 2016 года у фирмы были серьезные проблемы. Покинувший к тому времени руководство Cherry Мартинсон рассказал, что с уменьшающегося оборота приходилось покрывать старые долги.

Foto: Rauno Volmar

Cherry является лишь платформой-посредником

Однако Cherry очень хитро оформляли договоры, согласно которым они были лишь платформой для торговли, посредником между покупателем и продавцом, и напрямую не отвечали за товары и услуги.

Суси утверждает, что часто получалось так, что Cherry выплачивал продавцу деньги за проданные ваучеры, после чего эти фирмы и заведения закрывались и не принимали купивших ваучеры клиентов. Ради поддержания имиджа Cherry приходилось компенсировать стоимость из своего кармана, хотя они не обязаны были этого делать.

По оценке адвоката Мяги-Рохтметс, передвижение финансов Cherry остается загадкой. Последний экономический отчет Cherry Media был сделан в 2013 году. Суси утверждает, что отчет за 2014 год готов, но он находится у аудиторов. Есть подозрение, что Cherry выплачивал с полученных денег старые долги. Томп и Суси это отрицают.

Во всяком случае, перед закрытием Cherry продал около 1600 ваучеров на туристические поездки на общую сумму почти в полмиллиона евро. Однако немецкий туроператор WOW Travel отказался обслуживать эстоноземельцев из-за старых долгов. Также оказалось, что отели и перелеты забронированы не были.

В телевизионном интервью после завершения деятельности Cherry Суси заверил клиентов, что никто не останется без денег. Он надеялся, что продавцы все равно обслужат клиентов, даже если не получат от Cherry деньги. Часть из них, например, Air Baltic, Nordica и Viimsi Spa, так и поступили, а Kalev Spa — нет.

К моменту завершения деятельности около 4000 проданных ваучеров были еще не использованы клиентами. Из них более 1500 ваучеров были на рейсы от WOW Travel. Тумп и Суси утверждают, что туроператор получил большую часть суммы, а представитель WOW Travel опроверг это заявление в ответе Eesti Ekspress.

Адвокат Мяги-Рохтметс считает, что прошлой весной Cherry продавал ваучеры, уже зная, что не сможет расплатиться с продавцом, и что рейсы не состоятся. Адвокат подозревает,

что акционеры портала просто поделили между собой полученную от продажи ваучеров прибыль.

Суси и Томп разводят руками. Департамент защиты прав потребителя тоже на их стороне — Cherry можно обвинять лишь морально, с юридической точки зрения они чисты — за выполнения обязательств перед клиентами действительно отвечает продавец, а не посредник.

Адвокат считает, что Cherry должен был завершить деятельность намного раньше, когда уже появилась хроническая нехватка средств для продолжения деятельности. Суси и Томп утверждают, что они использовали всевозможные варианты, чтобы спасти предприятие, прежде чем окончательно сдаться.

Куда делись деньги?

Летом 2016 года временный управляющий Андрес Тоотсманн подсчитал долги Cherry, насчитав всего 1,1 миллион евро. Почти половина из них — обязательства перед продавцами, а остальная часть — обязательства по кредитам. Владельцам ваучеров Cherry ничего не должен — как было сказано, для них он лишь посредник.

Суси признает, что фирма переоценила стоимость своих активов. В итоге у нее даже не хватило средств, чтобы объявить себя банкротом, и она пошла на ликвидацию.

”Куда уходят деньги? Деньги уходят, когда в один момент платишь прежние убытки. Расходы превышают доходы. Убытки начали копиться с 2012 года”, — рассказывает Суси.

Кроме того, владельцы Cherry сами остались без недвижимости. В процессе отчуждения Томп лишился участка на Сааремаа, а Суси — квартиры в Таллинне. Суси утверждает, что до сих пор выплачивает кредит, который он взял в целях спасения Cherry. Инвесторы потеряли около 700 000 евро.

Если адвокат Мяги-Рохтметс считает ответственными за крах Cherry руководителей и акционеров, то присяжный адвокат Айвар Урм из адвокатского бюро Lextal верит, что у владельцев ваучеров еще есть шанс получить обратно свои деньги от немецкого туроператора.

Как ему известно, у WOW Travel была обязательная страховка, которая должна компенсировать убытки. Урм даже планировал собрать всех ”жертв” Cherry и подать совместный иск в Германию против страховой фирмы WOW Travel, но было слишком мало заинтересованных лиц.

Урм считает, что деньги нужно искать в Германии, и получить их возможно. Например, фирма D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus от имени шести пострадавших клиентов Cherry подала иск в суд против немецкого оператора и одержала победу вследствие неявки ответчика.

Готовы ли Томп и Суси компенсировать убытки клиентам из своего кармана? Суси заявляет, что они не считают себя виновными с юридической точки зрения: ”Обязательства перед потребителями имеет продавец, а не Cherry. Что касается моральной стороны, то можно поспорить”.

Мяги-Рохтметс не исключает даже возможность обращения в суд против государства, то есть против Департамента защиты прав потребителя. Она считает, что подобное поведение может стать тенденцией и другие онлайн-продавцы тоже смогут чуть что заявить, что они всего лишь посредники. Сама адвокат никогда ничего не покупала на Cherry.