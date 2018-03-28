Коваленко требует от города разъяснений: почему парковка возле больниц до сих пор платная?

Депутат Таллиннского городского собрания от социал-демократов Анастасия Коваленко по-прежнему настаивает на том, что город должен изменить порядок парковки возле больниц так, чтобы он отвечал интересам пациентов и не обременял больницы, сообщает пресс-служба соцдемов.

Коваленко направила запрос вице-мэру Таллинна Тынису Мёльдеру, в котором спрашивает о том, что собирается сделать мэрия, чтобы парковка стала удобной для пациентов. ”Я жду от вице-мэра конкретного ответа на вопрос, почему парковка возле некоторых таллиннских больниц платная. Также я хочу знать, почему до сих пор ничего не сделано для того, чтобы пациенты смогли хотя бы на час припарковаться бесплатно и на что идет доход, полученный с парковок”, — спросила Коваленко.

Коваленко отмечает, что у Ляэне-Таллиннской центральной больницы парковка бесплатная, у других же бесплатно припарковаться можно лишь 15-20 минут. ”Учитывая, что порою 20 минут приходится ждать в очереди, то этого явно недостаточно. В декабре я внесла предложение, согласно которому на территории муниципальных больниц и поликлиник можно было бы как минимум на час поставить машину бесплатно. Однако центристы проголосовали против”, — отметила Коваленко.

По словам Коваленко, обеспечить ”бесплатный час” несложно: нужно установить шлагбаум или/и так называемый ”монитор для регистрации номера автомобиля” в регистратуре. Однако до сих пор градоначальники не проявили к этому никакого интереса.

”Визит к врачу не должен начинаться с оплаты парковки. Для многих людей это дополнительные расходы, а для тех, кто вынужден часто посещать больницы, это весьма затратное предприятие. Я считаю, что это цинично зарабатывать на людях, которые обращаются со своими проблемами к врачу”, — добавила Коваленко.