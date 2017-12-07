Коваленко предложила сделать парковку для пациентов Ида-Таллиннской центральной больницы бесплатной

”Бесплатная медицина должна начинаться с бесплатной парковки”, — считает депутат Таллиннского горсобрания от социал-демократов Анастасия Коваленко. Политик инициировала поправку к законопроекту о городском бюджете 2018 года, согласно которой Ида-Таллиннской центральной больнице должно быть выделено 100 тысяч евро на обеспечение бесплатной парковки своим пациентам.

”Учитывая то, с какой легкостью в конце года правящая партия отыскала дополнительные 84 500 евро на городскую пропаганду, найти 100 000 евро для улучшения доступности медицинских услуг в следующем году не должно составить труда”, — считает Анастасия Коваленко.

Молодой политик считает, что парковка у больниц должна быть бесплатной как минимум час. ”Это не только сделает визит к врачу дешевле, но и удобнее: не нужно будет беспокоится об оплате — достаточно было бы лишь дать номер машины в регистратуре”, — сказала Коваленко.

Депутат также напомнила, что платная парковка возле больниц становится причиной проблем на обычных парковках.

”То, что нужно решить проблему нехватки парковочных мест возле квартирных домов, ни у кого вопросов не вызывает. А ведь платная парковка у больницы лишь усугубляет эту проблему, так как многие, не желая платить за парковку, ищут места на улицах жилых кварталов, занимая там все свободное пространство и создавая опасные ситуации на дорогах”, — уточнила свою позицию Анастасия Коваленко.

Сегодня поправка Коваленко будет рассмотрена в Таллиннском городском собрании в рамках второго чтения законопроекта о столичном бюджете 2018 года.