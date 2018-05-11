11.05.2018, 15:00

Коваленко: поправки реформистов к Закону о гражданстве недопустимы в демократическом государстве

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna linnavolikogu esimene istung
Tallinna linnavolikogu esimene istungFoto: Madis Veltman

По словам социал-демократа Анастасии Коваленко, предложенные Партией реформ поправки к Закону о гражданстве в очередной раз показывают, что со сменой председателя в партии ничего не изменилось.

”К сожалению, Партия реформ продолжает свою совсем не симпатичную тенденцию — делить народ Эстонии на сорта: ”высший” и ”остальные”. Поправки к Закону о гражданстве, согласно которым реформисты хотят разрешить двойное гражданство только для граждан по рождению и только для определенных стран — тому доказательство”, — прокомментировала инициативу Анастасия Коваленко в сообщении для прессы.

Вторая поправка Партии реформ, согласно которой появится возможность лишить гражданства тех, кто когда-то его получил ”за особые заслуги”, по мнению Коваленко, является недопустимой в демократическом государстве.

”Нельзя у человека отнять гражданство за его убеждения или мнение. Объективные же причины уже и так прописаны в действующем законе”, — добавила Коваленко.

По мнению Коваленко, от принципа разделения общества на классы Партия реформ очевидно не собирается отказываться и в остальных сферах политики. Кая Каллас уже успела поставить под сомнение и бесплатную медицину, и бесплатное образование, и бесплатный общественный транспорт.

”А это значит, что лечиться и учиться, и мобильно передвигаться, по их мнению, должны лишь самые успешные. Кто-то ждал от Каи Каллас новой политики, новой эпохи в Партии реформ. Но пока дуновения свежих ветров не ощущается. Все те же лозунги, все тот же стиль ведения игры”, — сказала Коваленко.

По словам Коваленко, именно солидарная, заботящаяся о всех людях система здравоохранения и доступное всем образование были козырями Эстонии на протяжении многих лет. Коваленко добавила, что для социал-демократов неприемлем отказ от этих ценностей.

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