Коваленко: поправки реформистов к Закону о гражданстве недопустимы в демократическом государстве

По словам социал-демократа Анастасии Коваленко, предложенные Партией реформ поправки к Закону о гражданстве в очередной раз показывают, что со сменой председателя в партии ничего не изменилось.

”К сожалению, Партия реформ продолжает свою совсем не симпатичную тенденцию — делить народ Эстонии на сорта: ”высший” и ”остальные”. Поправки к Закону о гражданстве, согласно которым реформисты хотят разрешить двойное гражданство только для граждан по рождению и только для определенных стран — тому доказательство”, — прокомментировала инициативу Анастасия Коваленко в сообщении для прессы.

Вторая поправка Партии реформ, согласно которой появится возможность лишить гражданства тех, кто когда-то его получил ”за особые заслуги”, по мнению Коваленко, является недопустимой в демократическом государстве.

”Нельзя у человека отнять гражданство за его убеждения или мнение. Объективные же причины уже и так прописаны в действующем законе”, — добавила Коваленко.