Коваленко — об оскорблениях EKRE в адрес Кылварта: это переходит уже все границы

По словам вице-председателя фракции социал-демократов в Таллиннском горсобрании Анастасии Коваленко, заявления консерватора Марта Саарсо в адрес Михаила Кылварта являются ничем иным, как очередным проявлением расизма и ксенофобии, которым не должно быть места в демократическом государстве, сообщает пресс-служба соцдемов.
”В погоне за дешевой популярностью, консерваторы переходят все допустимые границы. Паразитирующие тиблы, раковая опухоль, социально вредные элементы, теперь неподходящие азиаты… Что дальше? Будем измерять черепа и проверять цвет глаз?” — прокомментировала ситуацию депутат Анастасия Коваленко.
”Своими ксенофобскими высказываниями члены EKRE не только оскорбляют жителей своей страны, но и подрывают устои государства. Защищая флаг Эстонии, они сами его опозорили. Что уж говорить о том, что они неоднократно закрывали глаза на нашу Конституцию, которая исключает какую-либо дискриминацию на основе национальных, расовых, гендерных и других признаков”, — выразила мнение Коваленко.
Коваленко подчеркнула, что именно поэтому социал-демократы и не видят возможности сотрудничать с консерваторами и не хотят допускать их правительство.
”Такая политическая риторика и такой язык, как у EKRE, ни в коем случае не должны становиться новой нормой. Это язык, разжигающий пожар вражды и ненависти, последствия которого непредсказуемы. Увы, но до сих пор социал-демократы остаются единственными, кто не видит никакой возможности формировать коалицию с консерваторами”, — заключила Коваленко.