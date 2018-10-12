Коваленко — об оскорблениях EKRE в адрес Кылварта: это переходит уже все границы

”В погоне за дешевой популярностью, консерваторы переходят все допустимые границы. Паразитирующие тиблы, раковая опухоль, социально вредные элементы, теперь неподходящие азиаты… Что дальше? Будем измерять черепа и проверять цвет глаз?” — прокомментировала ситуацию депутат Анастасия Коваленко.

”Своими ксенофобскими высказываниями члены EKRE не только оскорбляют жителей своей страны, но и подрывают устои государства. Защищая флаг Эстонии, они сами его опозорили. Что уж говорить о том, что они неоднократно закрывали глаза на нашу Конституцию, которая исключает какую-либо дискриминацию на основе национальных, расовых, гендерных и других признаков”, — выразила мнение Коваленко.

Коваленко подчеркнула, что именно поэтому социал-демократы и не видят возможности сотрудничать с консерваторами и не хотят допускать их правительство.