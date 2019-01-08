Коваленко: наш народ мудрее ”Эстонии 200”



Обидно, что новая партия начинает свою кампанию с давно используемых националистическими партиями провокаций, в то время как наше общество стало более терпимым и больше думает о других насущных проблемах, которые есть в стране. Общество оказалось более зрелым и мудрым, чем так называемые политики и их пиар-технологи. О зрелости говорит тот факт, что когда появились эти плакаты, и эстонцы, и русские в один голос осудили их.

Мне сложно понять, как партия, лидер которой, казалось бы, выступает за терпимое и сплоченное общество, начинает свою предвыборную кампанию с такого безответственного хода, последствия которого могут быть весьма опасными. ”Эстония 200” прекрасно знает, что сталкивать две общины лбами — излюбленная забава многих наших партий перед каждыми выборами. Местные правые радикалы и без того ищут повод, чтобы уколоть русскоязычную общину побольнее, то называя ее раковой опухолью, то пятой колонной, то призывая к национальным чисткам… Зачем идти по тому же скользкому пути и подливать масло в огонь? После бури негодования от таких действий ”Эстонии 200” едва ли кого-то убедят объяснения, данные на следующий день, что вся эта история о другом — о том, что дети должны учиться в одной школе… Не знаю, как после такой неэтичной и негативной рекламы люди будут относиться к этой теме. Пьяные за рулем — тоже очень серьезная проблема в Эстонии, но разве для того, чтобы ее решить, нужно совершить показательное ДТП?