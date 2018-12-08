Коваленко на акции Продуктового банка: пусть каждая семья сможет накрыть рождественский стол

”Если вы сегодня придете за покупками, то купите еще что-то не только для себя… Пачку масла, пакет риса или сетку мандаринов — даже самый маленький подарок кому-то согреет душу. Сегодня я вместе с другими активистами Продуктового банка до вечера буду в Lasnamäe centrum-е принимать пожертвования. Давайте вместе сделаем так, чтобы в это Рождество каждая семья смогла накрыть большой праздничный стол!”, — призвала принять участие в благотворительной акции Анастасия Коваленко.

По словам Коваленко, социал-демократы последовательно выступают за то, чтобы неравенство и особенно неравенство среди детей в Эстонии сокращалось — в результате роста детских пособий и поддержки многодетных семей уровень абсолютной бедности среди детей снизился в три раза.

”Тем не менее по-прежнему многим семьям с трудом удается сводить концы с концами. Деятельность Продуктового банка, который протягивает им руку помощи, бесценна и должна поощряться государством”, — отметила Коваленко.

Цель благотворительной акции Продуктового банка — обратить внимание на то, что в Эстонии по-прежнему очень много людей, которым не хватает средств даже на самые необходимые покупки. Посетителей торговых сетей призывают пожертвовать для малоимущих людей продукты с долгим сроком хранения. Собранные продукты будут отвезены по пунктам Продуктового банка, откуда дальше они отправятся нуждающимся.