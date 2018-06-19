19.06.2018, 12:41

Коваленко: идея о повышении штрафов за незнание языка — очередной симптом предвыборного помешательства

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rus.delfi.ee
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Коваленко: идея о повышении штрафов за незнание языка — очередной симптом предвыборного помешательства
Foto: Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Консервативные партии вместе с двумя центристами инициировали проект поправок к Закону о языке, в рамках которого штрафы за незнание эстонского языка увеличатся в 10 раз. Член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко (Социал-демократическая партия) говорит, что хотя до выборов целых 9 месяцев, а симптомы массового помешательства проявляются уже сейчас.

"Меня как юриста возмущают законодательные инициативы, за которыми ничего, кроме предвыборного популизма не стоит, и которые разрабатываются только ради того, чтобы поднять волну эмоциональных дебатов в СМИ. Недавно реформисты подали законопроект, который предусматривает возможность лишить человека гражданства, выданного за особые заслуги в случае, если правительство заподозрит этого гражданина в инакомыслии. Тогда я подумала, что предел нелепых предложений достигнут, ведь этот проект Партии реформ попросту противоречит Конституции. Но я ошибалась. В последний день весенней сессии Рийгикогу 8 депутатов зарегистрировали законопроект, которым намереваются повысить штрафы за нарушение языковых требований с нынешних 640 евро до 6400. Есть ли хоть какое-то основание у этого предложения? На мой взгляд, есть все основания от него отказаться", — считает Коваленко.

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По ее словам, в начале июня Таллиннский университет и центр прикладных исследований Centar опубликовали итоги анализа о владении эстонским жителями с другим родным языком. Согласно анализу, для половины из тех, кто прошли языковые курсы, знания эстонского оказываются все равно недостаточными для работы. Кроме того, стало известно, что одним из проблемных мест является негибкая система языкового обучения — все больше людей прекращают на определенном этапе посещать курсы, которые зачастую проходят в рабочее время.

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"Очевидно, что сейчас необходимо подумать над тем, как сделать курсы более удобными и доступными, чтобы люди смогли завершить начатое обучение. Кроме того, как показывает исследование, мотивация людей изучать язык растет. И вместо того, чтобы поддержать людей и помочь одолеть наконец 14 падежей, некоторые политики решили выступить с новыми карательными мерами", — комментирует Коваленко.

Она призывает задуматься, какой сигнал Эстония пошлет этим шагом за рубеж: "Те же реформисты во всю ратуют за отмену квот на иностранную рабочую силу из-за нехватки специалистов и за развитие бизнеса. Чем же мы можем привлечь сюда иностранцев? Штрафами за незнание языка, которые могут в несколько раз превысить размер зарплаты? Станет ли метод кнута для предпринимателей дополнительной мотивацией открывать бизнес в Эстонии? Едва ли".

"Не стоит забывать о сегрегации нашего рынка труда по национальному признаку. Инициатива о повышении штрафов за невыполнение языковых требований вобьет очередной клин между двумя общинами. Жители, у которых эстонский не является родным языком, еще раз уверятся в том, что у них неравные возможности на рынке труда, а работодатели окончательно убедятся, что взять на работу неэстонца — это только лишние хлопоты", — отмечает соцдем.

Коваленко уверена, что этот законопроект не найдет поддержки большинства в парламенте. "Увы, но порою даже непринятые законы вредят обществу, посылая ему разобщающие сигналы и играя на национальных чувствах жителей. Остается только запастись терпением и не поддаваться на подобные провокации — до выборов целых 9 месяцев, а значит, в погоне за вниманием избирателя кандидаты не устанут впадать в новые безумства", — говорит она в заключение.

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