Коваленко: бесплатный транспорт — слабое оправдание отказа в бесплатной парковке

Депутаты от Центристской партии в Таллиннском горсобрании вчера проголосовали против предложения социал-демократа Анастасии Коваленко сделать парковку возле Ида-Таллиннской центральной больницы бесплатной для пациентов. По словам Коваленко, приоритеты правящей партии расставлены не в интересах горожан, сообщает пресс-служба партии.

”Когда я поинтересовалась у центристов, почему это предложение они отклонили, мне ответили, что у нас ходит бесплатный общественный транспорт, поэтому в бесплатной парковке у больниц нет нужды”, — рассказала Анастасия Коваленко. ”Вряд ли такое оправдание утешит маму с больным ребенком, которой нужно добраться из Ласнамяэ, например, до больницы в центре города, особенно зимой. Других же аргументов у депутатов не нашлось”.

По словам Коваленко, бесплатная парковка могла бы быть у больницы как минимум час: это не только сэкономит деньги на визит к врачу, но и избавит пациентов от лишних хлопот, ведь достаточно было бы лишь оставить номер своего автомобиля в регистратуре.

”Увы, но приоритеты правящей коалиции совсем не на стороне горожан. Сначала они начали с того, что одарили друг друга высокими премиями. Затем решили повысить зарплаты градоначальникам и создать в своей структуре новые рабочие места. Например, у каждого старейшины будет по два заместителя, а самому старейшине можно будет установить зарплату до 5650 евро, а это выше, чем у президента. Миллионные затраты на городскую пропаганду также продолжатся”, — пояснила Коваленко.

Предложение Коваленко заключалось в том, чтобы выделить Ида-Таллиннской центральной больнице 100 000 евро на обеспечение как минимум одного часа бесплатной парковки для пациентов на следующий год.

Социал-демократы от своего предложения отказываться не намерены и будут заново отстаивать свою поправку на следующей неделе.