Котка: проблеме рождаемости необходимо уделить пристальное внимание

В Рийгикогу прошло обсуждение на тему формирования новой комиссия по решению проблем, связанных с низкой рождаемостью и высоким уровнем эмиграции. Депутаты, которые войдут в состав комиссии проанализируют ситуацию в этой сфере, а также рассмотрят опыт других стран, после чего они должны будут предложить свои варианты решения проблемы.

Выступавшая перед парламентом с докладом на эту тему депутат Рийгикогу Сирет Котка, отметила, что решение проблем, связанных с уменьшением численности народонаселения — одна из главный задач, стоящих перед Эстонией.

”Жители Эстонии веками сражались за свою независимость. Сегодня мы свободны, но несмотря на это, из-за сокращения численности населения страны над нами нависла угроза дальнейшего существования нашего государства” — отметила Котка. ”Главная задача, которая стоит перед членами новой комиссии — найти решение этой проблемы, опираясь на опыт других стран. Мы разработаем свои методы борьбы с низкой рождаемостью, чтобы в Эстонии рождалось больше детей, а у покинувших нашу страну появилось желание вернуться обратно.”

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После восстановления независимости, численность населения Эстонии значительно сократилась. Если в 1990 году родилось 22 304 ребенка, то в 2015 — всего 13 907. Кроме того, влияние на численность населения оказывает и весьма ощутимая эмиграция, которая по разным оценкам составляет порядка 100 000 — 130 000 тысяч человек.

”Если смотреть на проблемы рождаемости и эмиграции, то становится очевидным, что большое внимание следует уделить созданию благоприятной среды для формирования семьи. И делать это нужно по всей Эстонии. Следует внимательно следить за тем, чтобы сельские регионы развивались, и чтобы жизнь в них не было сконцентрирована лишь вокруг крупных центров.” — добавила Сирет Котка. ”У людей не должно возникать ощущений, что для того, чтобы жить достойно, обязательно нужно переезжать”