Космонавт, миллиардер, старейший житель Эстонии... Кто ушел от нас в 2017 году

Это самый грустный ТОП уходящего года — кто из известных людей покинул нас в 2017-м. Смерть не пощадила никого: скончались многие всемирно известные деятели культуры и искусства, политики, а также старейший житель Эстонии, космонавт, миллиардер, известный серийный убийца… Вспомним, кто ушел от нас в лучший мир.

Скончался актер Алексей Баталов

Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на друга актера.

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Писатель Баян Ширянов умер на 53-м году жизни

Facebook

Писатель Кирилл Воробьев, известный под псевдонимом Баян Ширянов, умер в ночь на четверг, 15 июня, на 53-м году жизни в московской больнице. Об этом сообщается в группе, посвященной литератору, в Facebook.

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Умер российский писатель Даниил Гранин

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В Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Последние несколько дней он находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров.

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Умер сооснователь группы “Секрет” Дмитрий Рубин

Кадр из видео

Умер сооснователь группы “Секрет” Дмитрий Рубин. Об этом сообщил в фейсбуке гитарист коллектива Андрей Заблудовский, пишет “Медуза”.

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Умер российский блогер Антон Носик

2948869 Foto: Kirill Kallinikov, Sputnik

В Москве на 52-м году жизни умер блогер, журналист Антон Носик.

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Умер актер Владимир Толоконников

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме “Собачье сердце”, умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве. Об этом сообщила представитель Театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА “Новости”.

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Скончался культовый кинорежиссер Джордж Ромеро

Foto: TONY GENTILE / REUTERS

В США в возрасте 77 лет скончался режиссер Джордж Ромеро, снявший фильм ужасов "Ночь живых мертвецов". Картина стала мировой классикой и положила начало целому направлению фильмов о зомби.

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Умер скрипач Дмитрий Коган

Foto: Sergey Pyatakov, RIA Novosti

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39 году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников музыканта.

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Умер оперный певец Зураб Соткилава

Zurab Sotkilava Foto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

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Основатель Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года

Reuters

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовано на странице издания в Twitter.

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Умер целитель Аллан Чумак

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На 83-м году жизни в Москве умер целитель Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

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Умер актер Дмитрий Марьянов

Dmitri Marjanov Foto: Shemetov Maxim, ITAR-TASS

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом ”Ленте.ру” сообщил источник в правоохранительных органах.

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Умер писатель Владимир Маканин

wikipedia

Умер писатель Владимир Маканин. Об этом сообщили в пресс-службе издательства ”Эксмо”, передает Meduza.

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Умер известный юморист Михаил Задорнов

Умер сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщает РЕН ТВ, с которым сотрудничал Задорнов. Ему было 69 лет.

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Умер старейший житель Эстонии Арвед Тамм

6RS06JAN10Z024.JPG Foto: Rene Suurkaev

14 ноября, ушел из жизни старейший житель Эстонии, таллиннец Арвед Тамм. Ему было 107 лет, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Menu.err.ee.

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Умер сооснователь группы AC/DC Малькольм Янг

Скончался один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы в фейсбуке. Музыканту было 64 года.

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Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон

Charles Manson Foto: Handout, Reuters

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение в одной из тюрем США, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сестру одной из жертв Мэнсона.

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Умер Дмитрий Хворостовский

Dmitri Hvorostovski Foto: Andres Putting

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Об этом сообщил РБК народный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. По словам Кобзона, Хворостовский умер в Швейцарии, сообщает "Медуза".

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Умер Леонид Броневой

Leonid Bronevoi Foto: Filippov Alexei, ITAR-TASS

На 89-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Прощание в артистом пройдет в театре ”Ленком”, в котором он служил в последние годы. О дате прощания и похорон будет известно позже.

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Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Tšurkin Foto: Craig Ruttle, AP/Scanpix

Скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Как сообщили в российском министерстве иностранных дел, он умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

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Умер известный политик и академик Пеэтер Тульвисте

Tartu aukodanike vastuvõtt EV97 Foto: Jassu Hertsmann

В субботу утром в результате тяжелой болезни скончался эмерит-профессор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте, подтвердил Delfi президент Эстонской академии наук Тармо Соомере.

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Умер один из отцов рок-н-ролла Чак Берри

PEOPLE-CHUCKBERRY/ Foto: © Felix Ausin Ordonez / Reuters, REUTERS

Американский музыкант Чак Берри, стоявший у истоков рок-н-ролла, скончался в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет.

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В США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

David Rockefeller Foto: Diane Bondareff, AP

В США на 102-м году жизни скончался миллиардер и филантроп Дэвид Рокфеллер-старший, сообщают информагентства со ссылкой на представителя семьи миллиардера.

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Скончался актер Лембит Ульфсак

Lembit Ulfsak - laureaat Foto: Sven Arbet

Эстонский драматический театр подтвердил Delfi, что актер театра и кино Лембит Ульфсак скончался.

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Умер космонавт Георгий Гречко

Foto: Mikhail Metzel, AP

8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Он совершил три космических полета: в 1975, 1977/78 — рекордный для своего времени, и 1985 годах.

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"Самый старый человек в мире" умер в Индонезии в 146 лет

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Мужчина-индонезиец, который утверждал, что ему 146 лет, умер в своей деревне в Центральной Яве.

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Скончался актер и режиссер Олег Видов

Савелий Краморов и Олег Видов Кадр из видео

В США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом ”Газете.Ru” сообщили представители семьи актера.

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Скончался эстонский актер Арво Кукумяги

Умер признанный актер театра и кино Арво Кукумяги.

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В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл

Chris Cornell Foto: FMB, Vida Press

В США в возрасте 52 лет скончался фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Брайна Бамбери, пишет РБК.

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Ушел из жизни один из аксакалов криминальной полиции Мати Эрик

Ingmar Muusikus

В понедельник скончался заслуженный полицейский и ”строитель” Таллиннской криминальной политики Мати Эрик, отметивший в прошлом месяцев свое 52-летие.

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СМИ: Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство

Foto: Ramil Sitdikov, RIA Novosti

Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство, сообщает TMZ.

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В США умер всемирно известный рок-музыкант Том Петти

PEOPLE-TOMPETTY/ Foto: JEFF HAYNES, Reuters



В Лос-Анжелесе в результате остановки сердца скончался знаменитый рок-музыкант Том Петти. Недавно он завершил юбилейное турне по случаю 40-летия своей группы The Heartbreakers.

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Скончался писатель Маргус Кару

Foto: Rauno Volmar



Ушел из жизни автор самого популярного эстонского молодежного романа последних лет Маргус Кару.

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Скончался музыкант Джоэль де Луна

Joel De Luna Foto: Tiit Blaat



10 февраля рано утром скончался проживавший в Эстонии музыкант с испанскими корнями Джоэль де Луна. Информацию подтвердила его невеста, но причину смерти назвать не смогла.

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Скончался культовый дизайнер Аззедин Алайя

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP



Популярный французский дизайнер Аззедин Алайя скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

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Скончался легендарный спортивный репортер Лембиту Куузе

Lembitu Kuuse Foto: Hendrik Osula



После тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался легендарный спортивный телерепортер Лембиту Куузе.

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СМИ: в Малайзии убили брата Ким Чен Ына

Kim Jong-nam Foto: Shin In-seop, AP



Старшего брата председателя Северной Кореи Ким Чен Ына убили в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает ”Ренхап” со ссылкой на источник.

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Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни

Poet Yevgeny Yevtushenko's poetic night Foto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.

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