Группа членов Совета РФ и депутатов Европарламента, в частности Яна Тоом, на данный момент находятся в Сирии.

"Находимся (в Сирии — прим.) делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, представляющими три крупнейшие политгруппы: народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония — прим.)", — проинформировал ТАСС председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, входящий в состав делегации.

Косачев сообщил, что российские и европейские парламентарии в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие. "Соглашение важнейшее, по общей оценке", — подчеркнул он.

По словам российского парламентария, сирийский лидер решительно поддерживает совместные усилия России и других стран по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории САР.

Как Delfi сообщал ранее, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом (Центристская партия) вместе с писателем Андреем Хвостовым отправились в Сирию.

”Отправляюсь вместе с Яной Тоом в центр событий — в Сирию. Яна не была согласна с тем, чтобы я сейчас об этом писал, так как она не хотела говорить об этой поездке своей маме, но я все же убедил ее, что не стоит пытаться утаить в мешке шило”, — написал Хвостов на своей страничке в соцсети Facebook.

В июле этого года Тоом уже была в Сирии. Тогда она встретилась с президентом страны Башаром Асадом. После этого в адрес Тоом поступило много критики.