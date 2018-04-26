Корью заболели еще два человека

В четверг, 26 апреля, результаты лабораторных исследований подтвердили еще два случая заболевания корью на эстонском острове Сааремаа: на сей раз корь была диагностирована у мужчины, которому примерно 40 лет, и у невакцинированного ребенка.

Всего в этом году на Сааремаа получили подтверждение уже шесть случаев заболевания корью, сообщает rus.err.ee.

Четыре последних случая были зафиксированы практически одновременно. Это значит, что у инфекции один источник. Точный возбудитель инфекции выясняется.

Согласно государственной программе иммунизации, детей в Эстонии против кори, свинки и краснухи вакцинируют на первом году жизни, повторную вакцинацию делают на 13-м году жизни.