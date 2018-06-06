"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство

Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным. За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства.
Самыми распространенными проблемами являются присвоение, воровство, кумовство по отношению к определенным партнерам и манипуляции с данными.
По словам руководителя команды EY по расследованию мошенничества Яана Рийма, по сравнению с прошлыми годами, раскрываемость случаев коррупции и мошенничества повысилась. ”Раскрытие случаев мошенничества — это позитивный сигнал о том, что проблемами занимаются. В то же время, коррупционное поведение никуда не делось, и для его раскрытия надо еще больше внимания уделять превентивным мерам”, — сказал Рийма. Более половины случаев за последние два года были связаны с воровством или выводом денег из фирмы. ”Если в связи с обнаруженным мошенничеством был установлен материальный ущерб, то почти в трети случаев он составлял более 50 000 евро”, добавил Рийма, основываясь на результатах исследования.