"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство

Большое количество соприкасавшихся с мошенничеством фирм говорит о том, что в эстонских организациях не используют достаточно эффективные превентивные методы. По словам Рийма, случайное раскрытие случаев мошенничества или раскрытие их со стороны полиции показывают, что имеются неиспользованные возможности для улучшения превентивных мер. ”Одним из недооценённых методов по раскрытию мошенничеств является, например, телефон горячей линии, потому что именно благодаря таким сообщениям, в течение последних двух лет, был раскрыт каждый третий случай мошенничества”, — сказал Рийма.

Также исследование показало, что по сравнению с прошлыми годами коррупцию существенно больше признают также проблемой частного сектора. Только 13% участвовавших в исследовании руководителей считают, что это явление является проблемой только публичного сектора, и не распространяется на частный сектор. В прошлом году этот показатель был почти 24%. В то же время, по словам руководителей, ожидания к организациям публичного сектора по внедрению превентивных мер противодействия коррупции по-прежнему высокие.

По оценке принявших участие в исследовании руководителей, снизить количество случаев коррупции в Эстонии помогло бы повышение сознательности и вынесение случаев на публику. По словам Яана Рийма, важная роль тут отводится и самой организации. ”Если есть подозрения, что в организации что-то не так, то было бы недальновидно игнорировать возможную проблему. Если у самого предприятия нет возможности для выявления скрытых рисков, то стоит пригласить специалистов в этой области, которые рассмотрят проблемный процесс или проект и, при необходимости, проведут целенаправленный аудит или особую проверку. Раннее обнаружение мошенничества в разы дешевле, чем потом заниматься последствиями”.