Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

Неизвестно, какую зарплату получал Винк на должности заместителя заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов TLT, но говорят, что она полностью уходила на обслуживание и топливо для его Lamborghini. Соответственно, деньги на проживание должны были поступать откуда-то еще, так как должность он занимал довольно скромную.

При этом перечень недвижимости, которой он владеет, скромным назвать никак нельзя: большой особняк с роскошным автопарком на Раннамыйза теэ в Хааберсти и еще с десяток квартир по всему Таллинну (в Мустамяэ, Нымме, Кесклинне, Ласнамяэ, Кристийне, Пыхья-Таллинне). Как Винк использовал эти квартиры, неизвестно. Также ему принадлежат в деревне Маарду в Йыэляхтме два участка общей площадью в 14,5 гектаров.

Foto: Hendrik Osula

Кроме того, он владеет третью автобусной фирмы H-Liinidest и Arvika OÜ, которая продает подержанные автомобили, как Hummer, Harley-Davidson и Mercedes.

Хотя Винк особо не показывает свою роскошную жизнь в социальных сетях, но его близкие выкладывали множество фото, на которых они позируют на фоне его машин и прочего имущества.

Точная сумма взятки может быть больше

Яанус Винк — один из четырех управляющих TLT, которых сотрудники Центральной криминальной полиции задержали вов торник. Член правления TLT Алара Урма, директора службы автобусного движения Андреса Херкела и заведующий автобусными ремонтными мастерскими Ханнеса Эрбсена подозревают в нарушении требований госзакупок и предоставлении преимущества, а самого Винка — во взяточничестве.

Суть уголовного дела — госзакупки подержанных автобусов с 2012 года. Винку вменяют получение взятки в крупном размере в период с 2012 по 2017 годы: чтобы конкретные предприятия получили предпочтение в ходе конкурса на поставку как подержанных автобусов, так и услуг по их ремонту. Объем имущества, полученного в качестве взятки, в общей сложности достигает порядка 2 млн евро.