05.04.2018, 12:21

Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

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Кярт Анвельт
Кярт Анвельт
Урмас Яагант
Урмас Яагант
Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST 27
Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир
Foto: Jaanus Lensment

Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно данным источников Eesti Päevaleht (EPL), подозреваемый в коррупции и уволенный из TLT Яанус Винк любит жить на широкую ногу. Его не раз предупреждали, что если он по вечерам будет разъезжать по городу на своем Lamborghini, то хорошая жизнь скоро закончится.

На работе Винк использовал более скромный автомобиль, принадлежащий TLT микроавтобус, а сам владел кроме Lamborghini еще и черным внедорожником Mercedes-Benz 2016 года — с регистрационным номером 666 TAK, некогда принадлежавшим старому автобусу Volvo бывшему предприятию Tallinna autobussikoondis (TAK).

Erakogu
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Неизвестно, какую зарплату получал Винк на должности заместителя заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов TLT, но говорят, что она полностью уходила на обслуживание и топливо для его Lamborghini. Соответственно, деньги на проживание должны были поступать откуда-то еще, так как должность он занимал довольно скромную.

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При этом перечень недвижимости, которой он владеет, скромным назвать никак нельзя: большой особняк с роскошным автопарком на Раннамыйза теэ в Хааберсти и еще с десяток квартир по всему ТаллиннуМустамяэ, Нымме, Кесклинне, Ласнамяэ, Кристийне, Пыхья-Таллинне). Как Винк использовал эти квартиры, неизвестно. Также ему принадлежат в деревне Маарду в Йыэляхтме два участка общей площадью в 14,5 гектаров.

Foto: Hendrik Osula

Кроме того, он владеет третью автобусной фирмы H-Liinidest и Arvika OÜ, которая продает подержанные автомобили, как Hummer, Harley-Davidson и Mercedes.

Хотя Винк особо не показывает свою роскошную жизнь в социальных сетях, но его близкие выкладывали множество фото, на которых они позируют на фоне его машин и прочего имущества.

Точная сумма взятки может быть больше

Яанус Винк — один из четырех управляющих TLT, которых сотрудники Центральной криминальной полиции задержали вов торник. Член правления TLT Алара Урма, директора службы автобусного движения Андреса Херкела и заведующий автобусными ремонтными мастерскими Ханнеса Эрбсена подозревают в нарушении требований госзакупок и предоставлении преимущества, а самого Винка — во взяточничестве.

Суть уголовного дела — госзакупки подержанных автобусов с 2012 года. Винку вменяют получение взятки в крупном размере в период с 2012 по 2017 годы: чтобы конкретные предприятия получили предпочтение в ходе конкурса на поставку как подержанных автобусов, так и услуг по их ремонту. Объем имущества, полученного в качестве взятки, в общей сложности достигает порядка 2 млн евро.

Однако, как утверждают источники, дело не обошлось лишь двумя миллионами. Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отметил, что названная прокуратурой сумма — это первоначальное подозрение, а точная цифра выяснится лишь после окончания производства. На данный момент у прокуратуры нет доказательств того, что случаи взяточничества происходили и ранее.

Источники EPL говорили, что ключевую роль во всевозможных преступлениях играл именно Винк, чего прокуратура напрямую не отрицает. В среду вечером его взяли под стражу, также возможно наложат арест на его имущество.

А еще он якобы рассказывал о том, что ”подкармливает” одну большую партию. Разумеется, ”втемную”.

Замешан еще один любитель роскошной жизни

Согласно данным EPL, прокуратура также ходатайствовала о взятии под стражу Каспара Кеэлманна, но суд посчитал, что это недостаточно обосновано. Кеэлманн был одним из лиц не работающих в TLT, которых прокуратура задержала во вторник вместе с Винком, Урмом, Херкелем и Эрбсеном.

Foto: Hendrik Osula

Кеэлманн — предприниматель и отец четырех детей, ранее не был наказан в уголовном порядке. Как и Винк, он любит роскошную жизнь: живет в загородном доме в деревне Урге в Рапламаа, а также имеет дом в Хааберсти, на парковке которого был замечен автомобиль класса люкс Aston Martin, а вчера еще и два лимузина Hummer.

Foto: Siim Solman,
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Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

05.04.2018
Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht.
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