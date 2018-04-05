Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht.
Согласно данным источников Eesti Päevaleht (EPL), подозреваемый в коррупции и уволенный из TLT Яанус Винк любит жить на широкую ногу. Его не раз предупреждали, что если он по вечерам будет разъезжать по городу на своем Lamborghini, то хорошая жизнь скоро закончится.
На работе Винк использовал более скромный автомобиль, принадлежащий TLT микроавтобус, а сам владел кроме Lamborghini еще и черным внедорожником Mercedes-Benz 2016 года — с регистрационным номером 666 TAK, некогда принадлежавшим старому автобусу Volvo бывшему предприятию Tallinna autobussikoondis (TAK).