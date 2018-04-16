16.04.2018, 12:02

Коррупционное дело TLT набирает обороты: внутренний контроль выявил новые нарушения

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Кярт Анвельт
Кярт Анвельт
EST 11
Коррупционное дело TLT набирает обороты: внутренний контроль выявил новые нарушения
Foto: Jaanus Lensment

Услышав о нарушениях, мэр Таллинна Таави Аас распорядился, чтобы правление Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) подало заявление в полицию.

После задержания сотрудников TLT внутренний контроль предприятия выявил, что на одной площадке продажи автомобилей, которая якобы находится в Лагеди, стоят списанные автобусы TLT, у части из которых в баках находится горючее. Там же продаются и шины из TLT.

Внутренний аудитор TLT встретился в прошлой вторник с мэром Таави Аасом и сообщил ему, что за списанные автобусы можно было получить больше денег. Аас распорядился, чтобы правление TLT подало заявление в полицию.

Руководитель TLT Энно Тамм подтвердил, что были выявлены нарушения. Правление занимается подготовкой гражданского иска для подачи в полицию.

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По его словам, точные детали нарушений неизвестны, но они, кажется, заключаются в разнице в цене продажи и рыночной стоимости списанных автобусов. Также подозревается, что многие списанные автобусы покинули гаражи фирмы с полным баком горючего, а вместе с ними отдельно продаются еще и принадлежащие TLT шины.

Площадка в Лагеди не вязана с TLT. Тамм не стал пока называть лица, подозреваемые в этих нарушениях, хотя и отметил, что ранее задержанные и получившие подозрения в рамках коррупционного дела сотрудники TLT могут быть связаны и с этими нарушениями — но сперва это нужно доказать.

3 апреля сотрудники Центральной криминальной полиции задержали четырех управляющих Tallinna Linnatranspordi AS. Трех из них подозревают в нарушении требований госзакупок и предоставлении преимущества, одного — во взяточничестве. Среди задержанных член правления АО Алар Урм, директор службы автобусного движения Андрес Херкель, заведующий автобусными ремонтными мастерскими Ханнес Эрбсен и его заместитель Яанус Винк. Суть уголовного дела — госзакупки подержанных автобусов с 2012 года.

Сотрудники TLT сообщили Eesti Päevalehet, что Урм, скорее всего, и не догадывался, чем занимались трое других задержанных, но Винк, Херкель и Эрбсен связаны между собой. Это должно доказать следствие. На данный момент TLT расторгло рабочие отношения с Винком, Херкелем и Эрбменом.

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В четверг глава TLT Энно Тамм подал заявление об отставке, которое Аас удовлетворит, когда найдется новый глава для предприятия. Полиция и прокуратура не подозревают Тамма, но он решил взять на себя ответственность и уйти с должности. Аас также покинул пост председателя совета TLT.

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