Коррупционное дело TLT набирает обороты: внутренний контроль выявил новые нарушения

Услышав о нарушениях, мэр Таллинна Таави Аас распорядился, чтобы правление Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) подало заявление в полицию.

После задержания сотрудников TLT внутренний контроль предприятия выявил, что на одной площадке продажи автомобилей, которая якобы находится в Лагеди, стоят списанные автобусы TLT, у части из которых в баках находится горючее. Там же продаются и шины из TLT.

Внутренний аудитор TLT встретился в прошлой вторник с мэром Таави Аасом и сообщил ему, что за списанные автобусы можно было получить больше денег. Аас распорядился, чтобы правление TLT подало заявление в полицию.

Руководитель TLT Энно Тамм подтвердил, что были выявлены нарушения. Правление занимается подготовкой гражданского иска для подачи в полицию.

По его словам, точные детали нарушений неизвестны, но они, кажется, заключаются в разнице в цене продажи и рыночной стоимости списанных автобусов. Также подозревается, что многие списанные автобусы покинули гаражи фирмы с полным баком горючего, а вместе с ними отдельно продаются еще и принадлежащие TLT шины.