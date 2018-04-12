Коррупционное дело TLT: директор службы автобусного движения Херкель покрывал Винка, а один из подозреваемых невиновен?

Сотрудники TLT намекнули Eesti Päevaleht, что под прикрытием Херкеля и Эрбсена Винк мог спокойно заниматься своими делами. Кроме того, Винк не смог бы вести свою деятельность, если бы Херкель этого ему не позволил, то есть, если бы представленные им счета не одобрил его прямой начальник Эрбсен, а затем Херкель и бухгалтерия. У последнего из них, финансового директора, не было причин сомневаться в верности представленных данных, так как они уже были якобы проверены несколькими сторонами.

По словам сотрудника TLT, это большая фирма с 1860 сотрудниками, поэтому исключено, что ее правление знало о сомнительной деятельности, которая ведется ”в низах”. Еще более маловероятно, что мэр Таллинна Таави Аас, на данный момент покинувший пост председателя совета TLT, знал что-либо об этом.

Поэтому сотрудники считают, что попавший под подозрение член правления Алар Урм тоже ничего не знал, а подозревается он в связи с тем, что он руководил отделом закупок. ”На самом деле там был только специалист по закупкам, который устанавливал условия закупок юридически. А необходимые TLT условия закупок озвучивал директор службы автобусного движения Херкель”, — отмечает источник.

Кроме того, Урм работал в предприятии чуть больше года, и за это время была представлена лишь одна закупка, которую TLT сам позже отменил. Поэтому он вряд ли может быть заинтересованным лицом, считают его коллеги.

В протоколах собрания правления TLT все же есть информация, что внутренний контроль заметил деятельность Винка: было отмечено, что во дворе гаража передвигаются неизвестные транспортные средства и остаются там на длительный срок. С начала января по конец февраля в гараже чужие автомобили появлялись 15 раз, а автобусы — 2 раза, раньше их там было замечено еще больше.

Так же выяснилось, что механики тратили свое рабочее время и на обслуживание автобусов Arvika TJ OÜ, принадлежащей Винку фирмы. При этом использовались старые ремонтные карты с недостающей информацией, а иногда она и вовсе не фиксировалась. Недостатки в

счетах поднимала на повестке дня и финансовая служба TLT.

Теперь для TLT представляет проблему и бухгалтер Рита Херкель, жена Херкеля. Так как она связана с подозреваемым, ей нельзя доверять, и предприятие попросило ее покинуть пост по собственному желанию. Перед тем, как передать работу, бухгалтера сообщила, чт оу нее заболел ребенок, и взяла больничный.

Каким же образом Винку удалось с помощью коррупционной деятельности получить целых 2 миллиона евро, для коллег остается неясным. Пролить свет на этот вопрос должно следствие.