Кормившие молодых лебедей на ласнамяэском озере Паэ погубили их

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова выступила с обращением к таллинцам с призывом не кормить диких водоплавающих птиц.

Она подчеркнула, что это очень сильно вредит их здоровью, приводя к преждевременной гибели, а если птицы будут страдать от бескормицы, то им на помощь придут специалисты, сообщает Raepress.

Ежегодно объектом особой тревоги становится озеро Паэ в Ласнаамяэ, где гнездятся и выводят потомство лебеди. Этой осенью в управу поступили сообщения, что молодняк с серым оперением с озера исчез. Сотрудникам городского департамента окружающей среды удалось обнаружить птенцов, но уже без признаков жизни.

Исследование показало, что причиной гибели стала перекормленность, вызвавшая осложнения. Пищеводы и желудки птиц были набиты зернами, что свидетельствовало о желании людей помочь птицам, обернувшемся для них бедой.