18.04.2018, 13:50

Корб: за обвинениями Петтая кроется не что иное, как желание обогатиться

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rus.delfi.ee
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Mihhail Korb
Mihhail KorbFoto: Karin Kaljuläte

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб считает утверждения Пааво Петтая о том, что он якобы не предъявил счет партии на 1,24 миллиона евро за 2009-2015 годы — абсурдными и порочащими репутацию партии, передает партия в пресс-релизе.

Корб отметил, что можно абсолютно точно сказать, что Пааво Петтай — не является самым большим доброжелателем, который сначала не заплатил налоги с более чем миллиона евро и ”обнаружил” это спустя десять лет.

Центристская партия оплатила все счета, которые представил Пааво Петтай. Поэтому разговор о каких-то не предъявленных счетах спустя столько лет можно считать чем-то из рода фантастики. И это то, что мы готовы обсудить в зале суда”, — сказал Корб, добавив также, что в основе любого сотрудничества лежит договор, а не сомнительные утверждения одной стороны о каких-то засекреченных счетах.

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Генеральный секретарь считает, что своими утверждениями Петтай просто пытается обогатиться, используя для этого комиссию по надзору за финансированием партий. Корб добавил, что Центристская партия сейчас активно занимается выяснением того, сколько было заплачено денег за рекламные услуги и были ли получены все эти услуги.

”Не секрет, что мы уже давно не сотрудничаем с Пааво Петтай. Его умение требовать и получать деньги ни за что, определенно вызывает восхищение, но для нас это больше неприемлемо”, — отметил Корб, добавив, что к сожалению, своими утверждениями снова пытается улучшить свое финансовое положение за счет партии.

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