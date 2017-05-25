Корб: я не сказал в Хаапсалу ничего неправильного

Вчера министр государственного администрирования Михаил Корб подал в отставку из-за сказанного во вторник в Хаарсалу, якобы он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Вчера через эстонский Delfi он извинился за сказанное, однако, вчера же Корб ERR на русском языке сказал, что в Хаапсалу он ничего неправильного не сказал.

В среду Корб заявил Delfi, что его целью не было сказать что либо о НАТО, но похвалить эстонскую армию.

Также вчера он давал интервью русскоязычному ERR, где он говорил несколько иначе.

У него спросили, повторил бы он свою речь, которую произнес во вторник, встреться он с ветеранами заново.

”Да, я не считаю, что сказал в данной ситуции что-то неправильно. Сказал им все так же. Я на этой встрече не критиковал НАТО и не призывал к выходу Эстонии из НАТО. Я просто описал ситуацию. Моя позиция не изменилась. Быть как Финляндия — это не единственный правильный путь, но один из возможных вариантов. По этому поводу можно вести дискуссию”, — пояснил экс-министр.