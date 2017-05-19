Корб: вместо того, чтобы делить общество на чужих и своих, консерваторы могли бы предложить что-то полезное

По словам заместителя председателя фракции Центристской партии Валерия Корба, представленный EKRE законопроект, предлагающий забрать право голоса у неграждан на местных выборах противоречит не только принципам демократии и ЕС, но и раскалывает общество, сооющает пресс-служба центристов.

Комментируя законопроект, который накануне представили члены EKRE, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС, Валерий Корб отметил, что консерваторы целенаправленно работают над тем, чтобы расколоть эстонское обществе еще больше, разделяя людей на своих и чужих.

”Консерваторы начали свою предвыборную кампанию с очередного противопоставления. Сначала они боролись с беженцами, а теперь решили забрать у живущих в Эстонии не граждан право голоса и это при том, что они наравне с гражданами платят налоги. Почему члены ЭКРЕ не предлагают тогда освободить серопаспортников от налогов? Это низкое и безответственно, разжигать межнациональную рознь с целью получения политических баллов и голосов избирателей.” — отметил Корб.

Политик добавил также, что Центристская партия определенно против таких законопроектов и он надеется, что к голосу разума прислушаются и другие политические силы.

”Центристы всегда выступали за сплоченное общество и этот принцип сегодня разделяем не только мы, но и наши партнеры по коалиции. Это нормальный европейский подход.” — сказал зампредседателя фракции Центристской партии.

По словам Валерия Корб, Эстония не является единственной странной, где неграждане могут голосовать на местных выборах. ”Право голоса на выборах есть у неграждан, живущих в Бельгии, Литве, Венгрии, Словакии, Ирландии, Финляндии, Дании, Швеции, Португалии и Великобритании.” — сказал политик и посоветовал консерваторам сменить риторику и предложить обществу что-то полезное.