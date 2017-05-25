Корб, Тоом и другие: центристы и раньше неоднозначно отзывались о НАТО

Входящая в коалицию Центристская партия официально поддерживает членство в НАТО, однако не все центристы разделяют данную точку зрения, судя по их высказываниям. Михаил Корб не единственный, кто поддерживает создание Эстонией своей армии.

Официальная позиция Центристской партии прописана в коалиционном договоре — членство в НАТО и Евросоюзе является наиважнейшей гарантией безопасности и благополучия Эстонии. Премьер-министр Юри Ратас на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил, что Эстония — преданный союзник НАТО.

При встрече с ветеранами в Хаапсалу министр государственного администрирования Михаил Корб сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Позже Корб пояснил, что в своем выступлении он имел в виду прежде всего важность развития сильной и независимой обороноспособности. В итоге он принял решение покинуть должность министра, чтобы избежать напряжения в коалиции.

Евродепутат Яна Тоом дала в апреле Ээрику-Нийлесу Кроссу интервью, в котором она также не слишком тепло отзывалась о членстве Эстонии в НАТО.

”Что ни говори, а у нас нет сейчас альтернативы. Мы уже там. На самом деле я являюсь ярым сторонником создания общеевропейской армии. Это просто необходимо сделать. Понятно, что без нее Европа слаба. Мы должны быть способны сами защитить себя, а сейчас мы не способны”, — заявила Тоом.

Она также отмечает, что согласно проведенному опросу, 41% эстоноземельцев видят угрозу безопасности в прибытии военного контингента НАТО в Эстонию: ”Наверное, вы думаете, что все ответившие — жертвы московской пропаганды, но здесь есть своя логика, ведь никто не будет бомбить пустую деревню, а вот если там есть инфраструктура…”

В августе прошлого года Тоом лайкнула в Facebook фото с подписью "Готовимся сбивать самолеты НАТО". Евродепутат объяснила Delfi, что это просто смешная фотография.

В прошлом году по заказу Министерства обороны было проведено исследование, согласно которому 88% эстонцев поддерживают увеличение контингента НАТО в Эстонии, но больше половины русскоязычных жителей страны против этого — это около четверти миллиона населения страны.

Во время своей предвыборной президентской кампании Майлис Репс сказала, что ”нужно прекратить культивацию военной истерии”. Главред ”Северного побережья” Эрик Гамзеев тогда написал в статье в статье на ERR, что в словах Репс прослеживается желание соответствовать позициям русскоязычных избирателей.

В 2003 году Владимир Вельман, входивший тогда во фракцию центристов в Рийгикогу, заявил, что Центристская партия хочет хочет провести референдум на тему вступления Эстонии в НАТО. В следующем году Эстония стала официальным членом НАТО и является им уже на протяжении 13 лет.