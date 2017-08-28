Корб: союз Сависаара с бизнесменами только дурачит избирателей

Генеральный секретарь Центристской партии призвал членов объединенного союза Сависаара с бизнесменами прекратить дурачить избирателей. Корб отметил также, что поддержать партию можно лишь участием в партийном списке, все остальное — это поддержка оппозиционных партий.

Корб отметил, что разговоры о центристских взглядах и поддержке партии — это ничто иное, как желание ввести избирателей в заблуждение. "Центристскую партию можно поддержать лишь одним способом — баллотируясь по спискам партии и голосуя за партию. Все остальные списки — реформистов, отечественников, соцдемов или союза Сависаара и бизнесменов — являются конкурентами и никак не помогают тому, чтобы сохранить уже выполненные обещания в Таллинне или реализовать новые программные пункты центристо",- сказал Корб.

Генеральный секретарь отметил также, что смешно и грустно одновременно слышать о том, что объединившись с бывшим исамаалитчиком Мыйзом, в союзе Сависаара говорят о возвращении к истокам Центристской партии. "Продавшись бизнесменам, этот союз уж точно не представляет ни интересы центристов, ни избирателей. Точно такую же риторику, правда, безрезультатно, одна команда уже пыталась использовать в Выру",- привел в качестве примера Корб.

Учитывая все вышеперечисленное, хочется лишь выразить сожаление по поводу того, что экс-председатель партии, который всегда выступал против избирательных союзов, теперь сам же его возглавляет. "Это очевидно, что деятельность этого союза на руку лишь оппозиционным партиям. И особенно — реформистам",- добавил Корб.

Политик напомнил также о решении, принятом правлением Центристской партией относительно тех людей, которые являясь членами партии решили баллотировать по конкурирующим избирательным спискам. "Голос, отданный за этот союз — это не голос в пользу партии. Те, кто решил пойти этим путем, собственноручно исключили себя из рядов центристов",- сказал Корб