Корб: сотрудничество Сависаара и Мыйза обусловленно отсутствием кандидатов и низкой поддержкой

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, сближение двух избирательных союзов "Делового Таллинна" и списка Сависаара, вероятнее всего, обусловленно отсутствием кандидатов и низкой поддержкой.

По словам Корба, оба союза связаны тем, что хотят сообща отобрать голоса у Центристской партии, о чем они чкобы открыто заявляли уже не один раз, сообщает партия в пресс-релизе.

"Что же касается остального, то союз Сависаара и бизнесменов превратится в компот, содержимое которого внесет неразбериху среди потенциальных избирателей обоих союзов", — считает Корб.

По словам Корба, бывший член Isamaliit Мыйз обнулит возможный результат Сависаара, так как неоднократно называл голоса избирателей одного из крупнейших столичных районов "глупыми ласнамяэскими голосами".

Но есть и более серьезый вопрос: какую пользу принесет избирателям объединение Сависаара и Ивановой с бизнесменами, учитывая, что взгляды последних далеко не центристские?

"Складывается ощущение, что во имя депутатских мест в городском собрании и ради ликвидации всего того, что сделала Центристская партия, обе стороны готовы кардинально изменить риторику", — отмечает Корб.

"Во всей этой ситуации радует одно, что наконец-то стали ясны цели избирательных союзов. С другой стороны, становится грустно, что все эти игры напрямую касаются будущего горожан", — считает Корб.