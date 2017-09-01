Корб: рейтинг премьер-министра растет пропорционально его действиям

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что нынешнее лето выдалось богатым на различные политические события, в том числе в правительстве. Поэтому говорить о том, что рейтинг премьер-министра вырос благодаря спокойному лету, абсолютно неправильно. Популярность Юри Ратаса растет пропорционально его деятельности на посту премьер-министра, сказано в пресс-релизе Центристской партии.

По мнению Корба, в предвыборный период оппозиция особенно активна. Ярким примером тому является деятельность вице-президента Европейской комиссии, реформиста Андруса Ансипа, который ”забыл” о насущных делах в Брюсселе и о том, что его должность предполагает политическую беспристрастность, и активно участвует в предвыборной кампании Партии реформ, выступая с критикой в адрес правительства Эстонии. Но учитывая популярность как премьер-министра, так и Центристской партии, можно сказать, что надежды Ансипа не оправдались. ”В начале года Партия реформ пугала жителей Эстонии повышением налогов, спадом экономики и сменой внешнеполитического курса и многим другим. Сегодня, когда экономические показатели достигли рекордного уровня, благосостояние людей улучшается, вот-вот вступят в силу изменения в сфере здравоохранения и будет повышен до 500 евро не облагаемый налогом минимум, оппозиция должна признать, что они ошиблись. Ситуация кардинально отличается от той картины, которую они рисовали нам чуть более полугода назад”, — заявил Корб.

Корб напомнил также об успешном начале председательства Эстонии в Совете ЕС. Высокий уровень организации и принятые решения были отмечены нашими зарубежными коллегами на самом высоком уровне. ”Нагрузка, которая легла на плечи премьер-министра и членов кабинета министров в связи с председательством, очень большая, но их работоспособность и усердие не остались не замеченными”, — отметил Корб.

Генеральный секретарь добавил также, что несмотря на то, что работу Юри Ратаса на посту премьер-министра высоко оценили, стоит отметить также его заслуги в должности председателя Центристской партии. ”Несмотря на то, что лето выдалось для нашей партии по-настоящему жарким в политическом смысле, мы не сломились. Доказательством тому является высокая поддержка населения нашей работе. Свыше 15 тысяч членов нашей партии сегодня работают в одном ритме, единой командой, и это прежде всего заслуга нашего председателя”, — сказал Корб.