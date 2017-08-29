Корб: правление центристов в ближайшее время обсудит исключение Ольги Ивановой из партии

Правление Центристской партии в ближайшее время обсудит вопрос о членстве в партии председателя ласнамяэского округа центристов Ольги Ивановой.

Об этом заявил во вторник, 29 августа, генеральный секретарь партии Михаил Корб, передает rus.err.ee.

"Ольга Иванова сама очевидно поставила себя за пределы партии, и понятно, что глава округа не может одновременно конкурировать с партией. Соответственно, Ольга Иванова не может представлять округ и руководить им, и я считаю, что этот вопрос будет вскоре решен, — сказал он. — Члены и правление партии обязательно дадут конкретную оценку действиям Ивановой и я считаю, что (это произойдет) уже в ближайшее время. Вероятно, после представления (избирательной комиссии избирательных) списков 5 сентября".

"Однако в первую очередь я жду от участников конкурирующих (с Центристской партией) избирательных союзов проявления честности перед самими собой, партией и избирателями, т. е. их выхода из партии", — добавил генсек центристов.

При этом Корб подтвердил, что к настоящему моменту в ласнамяэском округе не были представлены заявления об исключении из партии центристов, которые баллотируются по списку избирательного союза.