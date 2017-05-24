Корб передумал, извинился и поддерживает НАТО

Министр государственного администрирования Михаил Корб заверил, что поддерживает основополагающие принципы оборонной политики Эстонии. По его словам, Эстония должна быть активным членом НАТО, и вносить лепту в альянс, потому как единый сильные союз — важная основа обороноспособности Эстонии.

Корб извинился за свое выступление в Хаапсалу. ”Тут я заверяю, что полностью поддерживаю принадлежность Эстонии к НАТО, работу и присутствие наших союзников в Эстонии во имя укрепления обороноспособности”, — подчеркнул Корб.

Корб пояснил, что в своем выступлении он имел в виду прежде всего важность развития сильной и независимой обороноспособности. ”Членство Эстонии в НАТО укрепляет нашу безопасность, мы получаем как практическую, так и политическую поддержку для выполнения своих целей политики безопасности, и я считаю это очень важным”, — сказал Корб.

Напомним, что при встрече с ветеранами в Хаапсалу Михаил Корб сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. ”Я… скажу, быть может, неприятную с точки зрения эстонцев фразу, но я не поддерживаю членство в НАТО”, — заявил тогда министр.