Корб: Ольгу Иванову отстранят от руководства ласнамяэскими центристами

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб объявил о том, что депутат Рийгикогу Ольга Иванова в ближайшее время будет отстранена от руководства ласнамяэским округом политической силы.

Корб добавил, что вопрос о партийной принадлежности Ивановой руководство политической силы решать пока не собирается, равно как и то, будут ли и дальше платить Сависаару зарплату советника по истории партии в размере 3500 евро в месяц, сообщает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

"Я удивлена намерению Михаила Корба снять меня с поста главы ласнамяэского отделения Центристской партии. Пока не представляю себе, как это будет выглядеть. Дело в том, что руководитель отделения - это выборочная должность. На этот пост меня назначил ни Михаил Корб или кто-то другой, на эту должность меня выбрали коллеги по партии путем голосования", – сказала Иванова корреспонденту портала rus.err.ee.

Политик добавила, что не удивится, если Центристская партия решит исключить ее из своих рядов.

"Может ли партия решиться на исключение Эдгара Сависаара? Я не хотела бы спекулировать", - добавила Ольга Иванова.