Корб — о заявлении Тоом: такое противостояние никуда не приведет

По словам зампредседателя фракции Центристской партии Валерия Корба, история — это весьма чувствительная тема как для русских, так и для эстонцев. Трагедия коснулась всех и нужно уважать чувства других, значится в пресс-релизе.



По словам Корба, очень прискорбно наблюдать за тем, как бередят старые раны и играют на чувствах людей разной национальности. "Конечно, историю нельзя забывать. Ее нужно помнить и чтить память погибших. 9 мая для нас, русских и меня лично, это праздник со слезами на глазах, когды мы вспоминаем всех павших во имя нашего будущего. Но мы также должны понимать, каково пришлось эстонцам, ведь и после окончания войны им было тяжело. Мы может до бесконечности спорить о том, кому было больнее и всячески эксплуатировать историю, но это никуда нас не приведет, только увеличится пропасть между общинами. Нужно двигаться дальше, вместе, чтобы строить наше общее будущее." — сказал Корб.

Политик отметил также, что все эти скандалы и разжигания конфликтов, в итоге, заведут нас в тупик. "Нам всем важно наше экономическое благополучие, чтобы мы, наши дети и внуки жили в безопасной и свободной стране. И будущее зависит от нас с вами." — добавил Валерий Корб, отметив также, что прошлое не должно стать помехой для будущего и это нужно понимать. "Только сообща, без склок и взаимных обвинений мы сможем достичь то, о чем мечтаем", — сказал Корб.