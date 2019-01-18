Корб — о плакатах ”с дополнительным носом”: надеюсь, что данная кампания не имеет отношения к антисемитизму



На предвыборный плакат центриста Михаила Корба приклеили нос своеобразной формы.

Мы обратились к Михаилу Корбу с просьбой прокомментировать данный случай.

”Чем ближе выборы, тем больше провокаций мы с вами наблюдаем. С одной стороны я понимаю, что такие акции — это часть политической деятельности, которым очень сложно противостоять”, — считает политик.

”С другой стороны, я однозначно осуждаю анонимные политические кампании и провокации, направленные против любой национальности. Надеюсь, что данная кампания не имеет отношения к антисемитизму, а связана с предстоящими выборами в Рийгикогу”, — добавил Корб.

”Отмечу также, что Центристская партия всегда выступала за объединение общества и независимо от национальности, ценит каждого жителя Эстонии и однозначно осуждает любые провокации и акты вандализма”, — резюмировал он.