Корб — о плакатах ”с дополнительным носом”: надеюсь, что данная кампания не имеет отношения к антисемитизму
Сегодня утром в в центре Таллинна на Нарвском шоссе нашим корреспондентом был замечен случай вандализма, а, возможно, даже антисемитизма!
Сегодня утром в в центре Таллинна на Нарвском шоссе нашим корреспондентом был замечен случай вандализма, а, возможно, даже антисемитизма!
На предвыборный плакат центриста Михаила Корба приклеили нос своеобразной формы.
Мы обратились к Михаилу Корбу с просьбой прокомментировать данный случай.
”Чем ближе выборы, тем больше провокаций мы с вами наблюдаем. С одной стороны я понимаю, что такие акции — это часть политической деятельности, которым очень сложно противостоять”, — считает политик.
”С другой стороны, я однозначно осуждаю анонимные политические кампании и провокации, направленные против любой национальности. Надеюсь, что данная кампания не имеет отношения к антисемитизму, а связана с предстоящими выборами в Рийгикогу”, — добавил Корб.
”Отмечу также, что Центристская партия всегда выступала за объединение общества и независимо от национальности, ценит каждого жителя Эстонии и однозначно осуждает любые провокации и акты вандализма”, — резюмировал он.
Позже фотограф Delfi Андрес Путтинг заметил, что Корб — не единственный ”пострадавший”. Жертвами неизвестного вандала стали также и центрист Владимир Свет, реформист Меэлис Солль, центрист Имре Сооээр, центрист Майлис Репс. Возможно, наклейки имеются и на других плакатах. Все те, что имеются на фото — находятся в центре города на Нарвском шоссе.
Кто стоит за этим, и что хотели сказать авторы — в данный момент неизвестно.
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