Корб о несостоявшейся коалиции: вопрос распределения должностей не был решающим

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, формированию коалиции не препятствовало желание кого-то из центристов занять пост председателя Таллиннского горсобрания, так распределение должностей как в горсобрании, так и в мэрии, пока не обсуждалось.

Корб объяснил, что Центристская партия еще не успела обсудить и, тем более, утвердить кандидатуру председателя городского собрания и новых членов созыва, так как целью консультаций было найти общие точки соприкосновения. ”Мы сразу заявили о том, что сначала мы проведем консультационные встречи с другими партиями и на основе полученных сведений решим, сможем ли перейти от консультаций к реальный переговорам о формировании коалиции. Таллиннский Совет Центристской партии принял решение, что ни у Социал-демократической партии, ни у Центристской партии не нашлось стойкого желания для создания и формирования сильной коалиции.” — сказал Корб.

Политик отметил также, что социал-демократы решили представить СМИ свое видение возможного распределения должностей в городском собрании и мэрии. Это останется на их совести. В свою очередь Центристская партия в ближайшее время обсудит кандидатов на посты в городском собрание, после чего окончательное решение по этому вопросу должны будут принять члены Таллиннского Совета.

”В нашей партии много достойных людей, поэтому вариантов много и никого нельзя исключать. Но в настоящий момент мы с определенной точностью можем сказать лишь то, что нашим кандидатом на пост мэра Таллинна является Таави Аас. Распределение должностей не являлось для нас целью номер один и именно поэтому партия до сих пор не выдвинула ни одного кандидата на пост председателя горсобрания.” — отметил Корб добавив также, что теперь, когда коалиционных переговоров не будет, Центристская партия займется вопросом распределения мест.