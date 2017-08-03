Корб: ни один избирательный союз не сможет выполнить задач, стоящих перед Центристской партией

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб отметил, что ни один избирательный союз не сможет предложить людям больше, чем старейшая партия Эстонии, у которой сильная программа и команда, сообщает Центристская партия.

По словам генерального секретаря, желание Эдгара Сависаара создать избирательный союз непонятно, так как бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сам неоднократно подчеркивал, что только партии могут реализовать данные обещания и быть ответственными перед избирателями. ”Центристская партия смогла сделать бесплатным общественный транспорт в Таллинне, поддержать пожилых и молодых людей, а также всеобъемлюще развивать город именно благодаря тому, что сильна и едина в выполнении своих задач. Жизнь доказала, что жизнеспособность и способность к сотрудничеству избирательных союзов исчезают очень быстро”, — сказал Корб. По его мнению, избирательный союз не поможет, к сожалению, представлять интересы избирателей Центристской партии или сохранить достигнутое.

По словам Корба, партия не раз подчеркивала, что Эдгара Сависаара ждут в списке Центристской партии и ему обеспечено достойное первое место в общем списке, который Сависаар возглавлял и на предыдущих местных выборах. ”Роль первых номеров района — управлять всей избирательной колесницей и Совет Таллинна утвердил во всех районах людей, которые отлично справятся с этой задачей”, — отметил генеральный секретарь.

Он добавил, что весной, после обсуждения, Эдгару Сависаару было предложено первое место в районном списке, но, к сожалению, несмотря на обещание ответить, бывший председатель не дал ответа партии. Поэтому неправильно сейчас намекать или требовать замены первого номера района. ”Партия всегда поддерживала бывшего председателя и пыталась найти лучшие решения. К сожалению, однако, кажется, что Эдгар Сависаар отказывается от поддержки родной партии”, — сказал Корб.