Корб назвал коалицию реформистов с EKRE страшным сном. Хельме обвинил его в разжигании антиэстонской ненависти

"А теперь давайте представим, что будет, если к власти снова придут реформисты и к себе в партнеры возьмут EKRE. Русское образование будет полностью ликвидировано (это обещают обе партии и даже не пытаются смягчить свои лозунги), все те успешные русские, добившиеся высот в самых разных сферах, будут сброшены со счетов, если не ”пройдут” проверку на лояльность, право голоса на выборах будет отобрано и т.д. и т.п." — пишет Корб в своем мнении.

"Если бы мы имели дело с Михкелем Корбом, он бы так не думал и не говорил. Мы снова получили подтверждение, что интеграция — блеф, провал. В Эстонии стоит отказаться от разговоров об интеграции и начать требовать ассимиляцию", — прокомментировал слова Корба Март Хельме.

"Конечно же, Корб сознательно распространяет панику и ложь среди русских, так как ему это политически необходимо. Он занимается мобилизацией своих избирателей, разжигая антиэстонскую ненависть. 80% избирателей Центристской партии — русские или русскоязычные, а Юри Ратас — всего лишь маскот, который должен скрывать от эстонской публики то, что Центристская партия является марионеткой Ласнамяэского округа", — считает Хельме.