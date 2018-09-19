19.09.2018, 19:10

Корб назвал коалицию реформистов с EKRE страшным сном. Хельме обвинил его в разжигании антиэстонской ненависти

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"Центристская партия - марионетка Ласнамяэского округа"
rus.delfi.ee
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Корб назвал коалицию реформистов с EKRE страшным сном. Хельме обвинил его в разжигании антиэстонской ненависти
Foto: Ekspress Meedia

На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.

"А теперь давайте представим, что будет, если к власти снова придут реформисты и к себе в партнеры возьмут EKRE. Русское образование будет полностью ликвидировано (это обещают обе партии и даже не пытаются смягчить свои лозунги), все те успешные русские, добившиеся высот в самых разных сферах, будут сброшены со счетов, если не ”пройдут” проверку на лояльность, право голоса на выборах будет отобрано и т.д. и т.п." — пишет Корб в своем мнении.

"Если бы мы имели дело с Михкелем Корбом, он бы так не думал и не говорил. Мы снова получили подтверждение, что интеграция — блеф, провал. В Эстонии стоит отказаться от разговоров об интеграции и начать требовать ассимиляцию", — прокомментировал слова Корба Март Хельме.

"Конечно же, Корб сознательно распространяет панику и ложь среди русских, так как ему это политически необходимо. Он занимается мобилизацией своих избирателей, разжигая антиэстонскую ненависть. 80% избирателей Центристской партии — русские или русскоязычные, а Юри Ратас — всего лишь маскот, который должен скрывать от эстонской публики то, что Центристская партия является марионеткой Ласнамяэского округа", — считает Хельме.

Что касается слов Корба о намерениях консерваторов, то Хельме говорит, что партия считает проверку лояльности необходимой, но это не значит, что все неэстонцы автоматически будут сброшены со счетов. Также Хельме подтвердил намерение ограничить право голосовать на местных выборах — но толь ко у неграждан.

"Около 100 000 местных жителей являются гражданами РФ, и они и сейчас не выбирают Рийгикогу, и я не вижу ни одной хорошей причины, почему им нужно позволять выбирать горсобрание в Таллинне или Нарве. Около 70 000 бывших граждан СССР до сих пор не взяли предусмотренное законом российское гражданство, но и не сделали ничего для натурализации. Почему такие люди должны участвовать в выборах?" — высказался Хельме и поспешил заверить, что просто так у русских никто право голоса отбирать не собирается.

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