19.06.2017, 16:45

Корб: мы хотим, чтобы Сависаар баллотировался от Центристской партии

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rus.delfi.ee
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Корб: мы хотим, чтобы Сависаар баллотировался от Центристской партии
Foto: Tiit Blaat

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заверил, что избирательные списки партии открыты для Эдгара Сависаара, сообщает пресс-служба партии.

Корб отметил также, что поддержка Центристской партии как в Таллинне, так и по Эстонии в целом находится на очень высоком уровне и на предстоящие выборы партия пойдет единой силой.

”Мы поддержим желание Эдгара Сависаара баллотироваться по избирательным спискам Центристской партии и могу заверить, что Эдгару Сависаару мы найдем достойное место в списке.” — сказал генсек.

Корб добавил также, что Ласнамяэский округ Центристской партии учел возможное желание Эдгара Сависаара баллотироваться в Ласнамяэ, но окончательное решение — в каком избирательном округе избираться — должен решить Сависаар лично.

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