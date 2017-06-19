Корб: мы хотим, чтобы Сависаар баллотировался от Центристской партии

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб заверил, что избирательные списки партии открыты для Эдгара Сависаара, сообщает пресс-служба партии.

Корб отметил также, что поддержка Центристской партии как в Таллинне, так и по Эстонии в целом находится на очень высоком уровне и на предстоящие выборы партия пойдет единой силой.

”Мы поддержим желание Эдгара Сависаара баллотироваться по избирательным спискам Центристской партии и могу заверить, что Эдгару Сависаару мы найдем достойное место в списке.” — сказал генсек.

Корб добавил также, что Ласнамяэский округ Центристской партии учел возможное желание Эдгара Сависаара баллотироваться в Ласнамяэ, но окончательное решение — в каком избирательном округе избираться — должен решить Сависаар лично.