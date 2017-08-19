Корб: избирательные союзы назвали избирателей из Ласнамяэ глупыми

По словам Генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, во время переговоров союзов "Свободный гражданин Таллинна" и "Деловой Таллинн" глупыми были названы 40 000 жителей Ласнамяэ.

Корб заявил, что содержание переговоров двух избирательных союзов о 40 тысячах голосов Сависаара как о ”глупых голосах”, которые нужно использовать, вызывает разочарование, сообщает Центристская партия в пресс-релизе.

”Это ясно показывает отношение к избирателю как к средству достижения власти и защиты своих бизнес-интересов, а не заботу о жизни горожан”, — отметил Корб.

Корб пояснил, что создается ощущение, что главная задача конкурентов — это уничтожить все сделанное центристами в Таллинне, но как они намерены улучшить жизнь в столице, остается неясным.

Так же неясно, по мнению Корба, каковы истинные цели и симпатии избирательных союзов: ”Один из представителей союза предпринимателей — Юри Мыйз — говорит о глупых избирателях Эдгара Сависаара и желает при этом заполучить голоса не избирателей Партии реформ или IRL, а именно Центристской партии”, — пояснил Корб.

”Такие игры и сомнительные цели являются тревожным знаком”, — считает Корб.