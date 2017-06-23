Корб: центристы поддерживают справедиливую рефому собственности

Депутат Рийгикогу Михаил Корб отметил, что в Эстонии реформа собственности была источником напряжения, но центристы всегда стояли и будут стоять за справедливость. Утверждение, будто 400 человек будут выселены из своего жилья, являются ошибочными.

Политик добавил также, что по-человечески боль людей, лишившихся своего жилья, понятна и именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы помочь этим людям.

"Будучи министром я сформировал комиссию по реформе собственности, в которую вошли как депутаты парламента, так и эксперты. Цель работы этой комиссии в том, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, проанализировать уже сделанные шаги и найти наиболее разумные решения для ликвидации несправедливости", — объяснил Корб.

Утверждение, будто еще порядка 400 человек могут лишиться своего жилья, ошибочные и вводящие в заблуждение. Корб отметил, что под этим, видимо, подразумеваются принятые в мае поправки к закону об основных принципах реформы собственности, которые продлевают время рассмотрения тех решений, которые выполнены не до конца и которые должны устранить возникшие пробелы в законодательстве.

"Порядка 200 людей, по независящим от них причинам, все еще ждут решения по выплате компенсаций или возвращению жилья. Большая часть из них касается вопросов земель, граничащих с лесами или полями и основные споры ведутся с самоуправлениями", — сказал Корб.

По состоянию на конец 2016 года было незавершенно 220 дел, связанных с требованиями о компенсации или возвращением имущества. Это порядка 0,16% от всех требований.