03.01.2018, 21:21

Корб: Центристская партия на выборах снова пообещает гражданство всем серопаспортникам

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rus.delfi.ee
EST
Mihhail Korb
Mihhail KorbFoto: Karin Kaljuläte

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, обещание предоставить гражданство Эстонии "по нулевому варианту" всем владельцам серых паспортов будет обязательно включено в платформу центристов на предстоящих в следующем году выборах в Рийгикогу.

Об этом Корб заявил в среду, 3 января, в первом выпуске дискуссионной передачи "Кто кого?" на телеканале ETV+, отвечая на вопрос реформиста Тоомаса Викса о том, что сделала Центристская партия для русскоязычных избирателей, когда она возглавила правительство после долгих лет в оппозиции, передает rus.err.ee.

"С сегодняшними коалиционными партнерами, к сожалению, это сделать невозможно. Я это признаю. Но это обязательно будет одна из основных тем предвыборной программы (Центристской партии — прим. ред.), и я думаю, что в следующем правительстве, с новыми партнерами, нам это удастся реализовать", — пообещал генсек центристов.

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