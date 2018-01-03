Корб: Центристская партия на выборах снова пообещает гражданство всем серопаспортникам

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, обещание предоставить гражданство Эстонии "по нулевому варианту" всем владельцам серых паспортов будет обязательно включено в платформу центристов на предстоящих в следующем году выборах в Рийгикогу.

Об этом Корб заявил в среду, 3 января, в первом выпуске дискуссионной передачи "Кто кого?" на телеканале ETV+, отвечая на вопрос реформиста Тоомаса Викса о том, что сделала Центристская партия для русскоязычных избирателей, когда она возглавила правительство после долгих лет в оппозиции, передает rus.err.ee.

"С сегодняшними коалиционными партнерами, к сожалению, это сделать невозможно. Я это признаю. Но это обязательно будет одна из основных тем предвыборной программы (Центристской партии — прим. ред.), и я думаю, что в следующем правительстве, с новыми партнерами, нам это удастся реализовать", — пообещал генсек центристов.