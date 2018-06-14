14.06.2018, 12:44

Корб: целью нашей партии является обойти по популярности реформистов

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rus.delfi.ee
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Savisaare protsess, Mihhail Korb
Mihhail KorbFoto: Rauno Volmar

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что высокая и стабильная поддержка партии придает уверенности в том, что летом центристы смогут обогнать реформистов, чья популярность начала потихоньку спадать.

По словам Михаила Корба, как и прогнозировали эксперты, свет софитов, предшествующий возвращению Каи Каллас в эстонскую политику и ее избранию председателем Партии реформ, постепенно начал гаснуть, что и отражается на рейтингах реформистов. ”Определённо, летом предстоит весьма напряженным. Целью нашей партии является обойти по популярности реформистов, удержать высокий рейтинг и одержать победу на предстоящих парламентских выборах”, — сказал Корб, добавив также, что центристы продолжат активную работу над тем, чтобы познакомить как можно большее количество людей по всей стране с основными принципами Центристской партии в рамках ”101 встречи с народом”.

Генеральный секретарь добавил также, что за стабильно-высокой поддержкой центристов стоит доверие людей в том, что партии уже удалось сделать за время своего нахождения у власти. ”Поддержка сельского хозяйства, сокращение очередей к врачам и рост благосостояния людей с низкими или средними доходами благодаря реформ не облагаемого налогом минимум — это лишь малая часть того, что нам удалось сделать и на что закрывали глаза реформисты на протяжении 17 лет. Все эти дела и поступки придают людям уверенности в том, что, говоря о внеочередном повышении пенсий или строительстве четырёхполосного шоссе — мы, действительно, сделаем это и эти слова не останутся лишь предвыборными лозунгами, а буду реализованы”, — отметил Корб.

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Корб также выразил надежду на то, что общий рейтинг коалиции также начнет расти, так как правительство работает слажено во имя одной цели — улучшить жизнь в Эстонии. ”Если мы посмотрим на сотрудничество EKRE и Партии реформ в зале парламента, то определённо, такое единство, с одной стороны улучшило положение оппозиции, но с другой, хочется верить, что избиратели тщательно проанализируют обещания этих партий и поймут, насколько искренние их лозунги и куда они приведут Эстонию”, — подытожил Михаил Корб.

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