Корб: целью нашей партии является обойти по популярности реформистов

Генеральный секретарь добавил также, что за стабильно-высокой поддержкой центристов стоит доверие людей в том, что партии уже удалось сделать за время своего нахождения у власти. ”Поддержка сельского хозяйства, сокращение очередей к врачам и рост благосостояния людей с низкими или средними доходами благодаря реформ не облагаемого налогом минимум — это лишь малая часть того, что нам удалось сделать и на что закрывали глаза реформисты на протяжении 17 лет. Все эти дела и поступки придают людям уверенности в том, что, говоря о внеочередном повышении пенсий или строительстве четырёхполосного шоссе — мы, действительно, сделаем это и эти слова не останутся лишь предвыборными лозунгами, а буду реализованы”, — отметил Корб.

Корб также выразил надежду на то, что общий рейтинг коалиции также начнет расти, так как правительство работает слажено во имя одной цели — улучшить жизнь в Эстонии. ”Если мы посмотрим на сотрудничество EKRE и Партии реформ в зале парламента, то определённо, такое единство, с одной стороны улучшило положение оппозиции, но с другой, хочется верить, что избиратели тщательно проанализируют обещания этих партий и поймут, насколько искренние их лозунги и куда они приведут Эстонию”, — подытожил Михаил Корб.

