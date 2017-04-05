Консультант по питанию: пусть орехи и семена входят в ежедневный рацион учащихся

Исследование Института развития здоровья показало, что в последние годы эстонцы злоупотребляют сладким и недооценивают пользу орехов и семян. Орехи и семена являются идеальным перекусом, и особенно необходимы школьникам в трудные периоды учебы и сдачи экзаменов.

”Весна — это период экзаменов, который для многих учащихся является очень напряженным. Не стоит забывать о том, что в это время может значительно помочь правильное питание, — сказала консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу. — Часто во время учебы едят слишком много сладкого. Глюкоза необходима мозгу, но в первую очередь следует предпочитать орехи и семена искусственным сладостям, потому что они содержат необходимые для работы мозга и снижающие уровень стресса минералы, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Стоит помнить, что подслащенные и подсоленные орехи и семена не несут организму человека никакой пользы. Следует отдавать предпочтение продукции без приправ”.

Катри Мерисалу советует родителям добавлять орехи и семена в каши, смути, свежие салаты, лапшу и другие блюда, а также предлагать их в качестве перекуса. ”Не стоит забывать, что орехи и семена не должны поддаваться термической обработке, так как жирные кислоты чувствительны к температуре и могут быстро прогоркнуть, что в свою очередь вызовет оксидативный стресс в организме и принесет больше вреда, чем пользы.

”Большой плюс орехов заключается в том, что они не содержат холестерин. Орехи также являются источниками пищевых волокон, минералов и микроэлементов. Стоит добавить, что содержащиеся в орехах и семенах масла помогают уменьшить воспаления, а также регулировать высокий уровень холестерина. К примеру, средиземноморская диета, содержащая орехи, значительно снижает число проблем, ведущих к ожирению”, — рассказала Катри Мерисалу.