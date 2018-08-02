02.08.2018, 07:40

Консультант по питанию: пропускать приемы пищи из-за жаркой погоды не рекомендуется


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу подчеркивает, что самая важная составляющая человеческого организма — это вода. Если в жару человек не чувствует голод, то он должен хотя бы потреблять достаточное количество жидкости. Рекомендуется есть больше легких овощей, супов и смути, а чрезмерно жирную или соленую пищу стоит исключить.


”Блюда с высоким содержанием сахара, крахмала, жира и соли обеспечивают человека быстрыми углеводами, которые связывают воду и выводят ее из организма. Поскольку в жару люди и так испытывают постоянную нехватку жидкости, стоит избегать вышеупомянутых продуктов”, — сказала Катри Мерисалу. ”Животным белкам можно предпочесть, например, богатые клетчаткой бобовые — зеленую, желтую и черную фасоль, горох, чечевицу и тд. Если вы хотите употреблять в пищу орехи и семена, то их лучше предварительно замочить — это облегчит процесс переваривания. Очень хорошим перекусом являются свежие ягоды”.

”Когда человек потеет, он теряет много жидкости и минеральных веществ. Для химических реакций в нашем организме большей части наших клеток необходима вода”, — объяснила Катри Мерисалу. ”Вода помогает обеспечить питательными веществами и кислородом ко всем клеткам тела. Также вода поддерживает стабильную температуру тела и защищает жизненно важные органы. В противном случае это может привести к отказу жизненно важных органов и к хроническим заболеваниям. Постоянная нехватка воды может выражаться в головных болях, приступах мигрени, усталости, тревоге, судорогах, камнях в почках, высоком кровяном давлении, болях в спине или проблемах с пищеварением”.

Мерисалу советует всегда отдавать предпочтение обычной воде: ”Для того, чтобы избежать дегидратации или обезвоживания в жару полезно пить воду с небольшим добавлением морской соли и, например, кусочком лимона –это помогает организму восстановить запас солей и идеально утоляет жажду. Стоит помнить о том, что дети больше нуждаются в воде, потому что содержание жидкости в их организме выше”.

Чего следует избегать в жару:

- Алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина (Кока-кола, энергетики, кофе)
- Напитки со льдом, которые разогревает организм еще больше

Овощи и фрукты, которые надо употреблять в жаркую погоду:

ТОП

- Сельдерей, фенхель, различные пряные травы (например, петрушка и укроп), клюква, огурцы, арбуз, дыня, цитрусовые, томат, клубника, зеленый листовой салат, тыква.
Зеленый чай — это идеальный напиток для жаркой погоды, потому что он утоляет жажду так же хорошо, как вода, и его можно пить как горячим, так и холодным. Зеленый чай полезен для здоровья — он помогает держать под контролем уровень холестерина и ускоряет обмен веществ.

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