Консультант по питанию: пропускать приемы пищи из-за жаркой погоды не рекомендуется

Консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу подчеркивает, что самая важная составляющая человеческого организма — это вода. Если в жару человек не чувствует голод, то он должен хотя бы потреблять достаточное количество жидкости. Рекомендуется есть больше легких овощей, супов и смути, а чрезмерно жирную или соленую пищу стоит исключить.
”Блюда с высоким содержанием сахара, крахмала, жира и соли обеспечивают человека быстрыми углеводами, которые связывают воду и выводят ее из организма. Поскольку в жару люди и так испытывают постоянную нехватку жидкости, стоит избегать вышеупомянутых продуктов”, — сказала Катри Мерисалу. ”Животным белкам можно предпочесть, например, богатые клетчаткой бобовые — зеленую, желтую и черную фасоль, горох, чечевицу и тд. Если вы хотите употреблять в пищу орехи и семена, то их лучше предварительно замочить — это облегчит процесс переваривания. Очень хорошим перекусом являются свежие ягоды”.