02.08.2018, 07:40

Консультант по питанию: пропускать приемы пищи из-за жаркой погоды не рекомендуется


rus.delfi.ee
EST 1
Hapuoblikasupp
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу подчеркивает, что самая важная составляющая человеческого организма — это вода. Если в жару человек не чувствует голод, то он должен хотя бы потреблять достаточное количество жидкости. Рекомендуется есть больше легких овощей, супов и смути, а чрезмерно жирную или соленую пищу стоит исключить.


”Блюда с высоким содержанием сахара, крахмала, жира и соли обеспечивают человека быстрыми углеводами, которые связывают воду и выводят ее из организма. Поскольку в жару люди и так испытывают постоянную нехватку жидкости, стоит избегать вышеупомянутых продуктов”, — сказала Катри Мерисалу. ”Животным белкам можно предпочесть, например, богатые клетчаткой бобовые — зеленую, желтую и черную фасоль, горох, чечевицу и тд. Если вы хотите употреблять в пищу орехи и семена, то их лучше предварительно замочить — это облегчит процесс переваривания. Очень хорошим перекусом являются свежие ягоды”.

”Когда человек потеет, он теряет много жидкости и минеральных веществ. Для химических реакций в нашем организме большей части наших клеток необходима вода”, — объяснила Катри Мерисалу. ”Вода помогает обеспечить питательными веществами и кислородом ко всем клеткам тела. Также вода поддерживает стабильную температуру тела и защищает жизненно важные органы. В противном случае это может привести к отказу жизненно важных органов и к хроническим заболеваниям. Постоянная нехватка воды может выражаться в головных болях, приступах мигрени, усталости, тревоге, судорогах, камнях в почках, высоком кровяном давлении, болях в спине или проблемах с пищеварением”.

Мерисалу советует всегда отдавать предпочтение обычной воде: ”Для того, чтобы избежать дегидратации или обезвоживания в жару полезно пить воду с небольшим добавлением морской соли и, например, кусочком лимона –это помогает организму восстановить запас солей и идеально утоляет жажду. Стоит помнить о том, что дети больше нуждаются в воде, потому что содержание жидкости в их организме выше”.

Чего следует избегать в жару:

- Алкоголь и напитки с высоким содержанием кофеина (Кока-кола, энергетики, кофе)
- Напитки со льдом, которые разогревает организм еще больше

Овощи и фрукты, которые надо употреблять в жаркую погоду:

ТОП

- Сельдерей, фенхель, различные пряные травы (например, петрушка и укроп), клюква, огурцы, арбуз, дыня, цитрусовые, томат, клубника, зеленый листовой салат, тыква.
Зеленый чай — это идеальный напиток для жаркой погоды, потому что он утоляет жажду так же хорошо, как вода, и его можно пить как горячим, так и холодным. Зеленый чай полезен для здоровья — он помогает держать под контролем уровень холестерина и ускоряет обмен веществ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В июле популярность EKRE достигла небывалых высот

02.08.2018
В июле самой популярной политической силой страны оставалась Партия реформ (29,6%), но наиболее заметного успеха добилась Консервативная народная партия Эстонии (ERKE), рейтинг которой вырос до 21,8%, пишет rus.err.ee со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической фирмой Kantar Emor по заказу Postimees и BNS.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €

Терпение лопнуло: Италия отправила спасенных беженцев обратно в Ливию

02.08.2018
Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна больше не станет принимать нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Об этом он написал в своем Facebook.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Михал считает, что Бородичу нет больше места в Партии реформ, а Каллас — что он должен уйти из горсобрания

01.08.2018
Председатель фракции Партии Реформ в Таллиннском горсобрании Кристен Михал говорит прямо, что Денису Бородичу, получающему с сегодняшнего дня 6500 евро в месяц в качестве председателя правления Tallinna linnatranspordi AS, в партии больше нет места.
Подробнее

В Эстонии новый всплеск интереса к "чудо-лекарству" MMS: всему виной передача известного телеведущего

01.08.2018
Спустя три года после того, как вспыхнул скандал с MMS (диоксидом хлора), интересующихся чудодейственным лечением больше, чем когда-либо ранее, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Ярвамаа произошла авария с участием автобуса, легкового автомобиля и комбайна

01.08.2018
Сегодня в 16.16 полиция получила сообщение о том, что в Ярвамаа, на шоссе Ильмавере-Вильянди, рядом с Эйствере, произошло ДТП: столкнулись автобус, легковой автомобиль и комбайн. Есть информация о пострадавшем.
Подробнее