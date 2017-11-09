Консул России просит о встрече с задержанным в Нарве предполагаемым агентом ФСБ

Посольство России в Эстонии ходатайствует о встрече российского консула с задержанным и арестованным ранее в Нарве гражданином РФ, который, по данным прокуратуры, является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии

"Посольство РФ в Таллинне в среду направило ноту в МИД Эстонии и запросило встречу нашего консула с задержанным 4 ноября и арестованным 6 ноября гражданином РФ", - передает слова пресс-атташе российского диппредставительства Дениса Мосюкова rus.err.ee со ссылкой на ТАСС.

"В данном случае инициатива о встрече исходит от посольства", - подчеркнул Мосюков.

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По его словам, российская сторона ориентируется на то, что "встреча пройдет в ближайшем будущем" и на ней удастся "выяснить детали происходящего".

В целом, как пояснил представитель посольства, в сложившейся ситуации есть два основных направления помощи, которую может оказать арестованному гражданину РФ дипломатическое представительство: во-первых, это консультационные функции, в частности, подбор адвоката; во-вторых, если дойдет до суда, консул может присутствовать на судебных заседаниях, чтобы следить за ходом дела и соблюдением прав и свобод гражданина РФ.