Сегодня на заседании конституционная комиссия обсудит изменение регулирования отпуска Президента Республики. Поводом для обсуждения послужило обращение Канцелярии президента. Согласно канцелярии, регулирование отпуска президента неоднозначно и сложно осуществимо, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Регулирование отпуска, установленное в Законе о распорядке работы Президента Республики, действительно еще ни разу не применялось на практике. Ни один из президентов еще не использовал установленную законом возможность отпуска, — сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. — Желание Канцелярии президента сделать регулирование отпуска президента более ясным и применяемым совершенно понятно”.

По словам Вахера, комиссия намерена проанализировать недостатки, связанные с регулированием отпуска президента и обсудить возможность изменения регулирования.

В феврале директор Канцелярии президента Тийт Рийсало прислал Рийгикогу обращение, в котором он обозначил проблемы в регулировании отпуска Президента Республики. Рийсало попросил Рийгикогу проанализировать и при необходимости дополнить действующее регулирование так, чтобы была обеспечена правовая ясность, чтобы регулирование было применяемым на практике и не противоречило общественному чувству справедливости.

Заседание конституционной комиссии начнется в 11:15. На заседание приглашены директор Канцелярии президента Тийт Рийсало, советник президента по юридическим вопросам Палома Крыыт Тупай и заместитель руководителя внутреннего отдела Канцелярии президента Малл Грамберг.