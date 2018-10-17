Конституционная комиссия обсудила с представителями СМИ проект закона о защите личных данных

”Большую пользу принесло производство с привлечением заинтересованных сторон. Уже сейчас очевидно, что Рийгикогу для рассмотрения будет предложен более удачный вариант законопроекта, чем изначально представленный правительством”, — сказал председатель комиссии Марко Померантс.

Член комиссии Ханно Певкур отметил, что роль парламента заключается в том, чтобы найти баланс между защитой личной жизни и публикацией данных, представляющих общественный интерес. ”Журналист всегда должен задумываться, является ли публикация информации о человеке более важной, чем неприкосновенность его личной жизни. Сегодняшняя встреча вселяет надежду, что такой баланс будет найден”, — сказал Певкур.

По оценке Союза газет Эстонии, необходимо сохранить возможность получения из регистра брачного имущества информации о заключении брачного договора. Согласно предложению Министерства юстиции, в дальнейшем это будет возможно лишь в случае, если автор запроса планирует заключить сделку с супругом или супругой или имеет другие веские основания. В действующем законе в качестве требования установлен законный интерес. Конституционная комиссия считает, что в нынешнем виде поправка к закону не помогает достичь цели, и попросила Министерство юстиции пересмотреть предложение.