17.10.2018, 14:42

Конституционная комиссия обсудила с представителями СМИ проект закона о защите личных данных

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rus.delfi.ee
EST
Lehed 31102017
Foto: Andres Putting

Во вторник на заседании конституционная комиссия Рийгикогу обсудила вопросы и предложения Союза газет Эстонии к проекту закона о защите личных данных. В центре внимания были доступ к записям регистра брачного имущества и к данным умерших лиц и вопрос о том, когда личные данные можно публиковать в прессе, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Большую пользу принесло производство с привлечением заинтересованных сторон. Уже сейчас очевидно, что Рийгикогу для рассмотрения будет предложен более удачный вариант законопроекта, чем изначально представленный правительством”, — сказал председатель комиссии Марко Померантс.

Член комиссии Ханно Певкур отметил, что роль парламента заключается в том, чтобы найти баланс между защитой личной жизни и публикацией данных, представляющих общественный интерес. ”Журналист всегда должен задумываться, является ли публикация информации о человеке более важной, чем неприкосновенность его личной жизни. Сегодняшняя встреча вселяет надежду, что такой баланс будет найден”, — сказал Певкур.

По оценке Союза газет Эстонии, необходимо сохранить возможность получения из регистра брачного имущества информации о заключении брачного договора. Согласно предложению Министерства юстиции, в дальнейшем это будет возможно лишь в случае, если автор запроса планирует заключить сделку с супругом или супругой или имеет другие веские основания. В действующем законе в качестве требования установлен законный интерес. Конституционная комиссия считает, что в нынешнем виде поправка к закону не помогает достичь цели, и попросила Министерство юстиции пересмотреть предложение.

По оценке представителей СМИ, 30-летнее ограничение доступа к данным умерших лиц также не является обоснованным. Участники заседания отметили, что, например, в США доступ к данным умершего получают все сразу после его смерти. Согласно законопроекту, в Эстонии для этого требуется разрешение наследника. Представитель Министерства юстиции сказал, что согласно Регламенту о защите личных данных ЕС (GDPR), решение по вопросу о защите данных умерших остается в компетенции государства-члена. По мнению комиссии, ограничение сроком на 30 лет может быть чрезмерным, но определенное временное ограничение необходимо для защиты близких умершего.

Согласно законопроекту, в статье, касающейся прессы, понятие ”преобладающего общественного интереса” было заменено на понятие ”общественный интерес”. По оценке представителей прессы, поправка обоснована, так как значение понятия ”преобладающий” не раскрыто. Кроме того, перед публикацией личных данных журналисты в любом случае взвешивают, преобладает ли общественный интерес над правом человека на частную жизнь. Члены комиссии отметили, что прописанная в действующем законодательстве формулировка ”преобладающий общественный интерес” не препятствует деятельности журналистов. Стороны предложили уточнить содержащиеся в статье формулировки.

В заседании комиссии в качестве представителей Совета газет Эстонии приняли участие главный редактор ”Postimees” Лаури Хуссар, журналист ”Eesti Ekspress” Тармо Вахтер и присяжный адвокат Кармен Турк. В качестве представителя инициатора законопроекта присутствовали руководитель службы публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги, советник службы Мирьям Раннула и советник службы пенитенциарного права и производства Маркко Кюннапу.

Комиссия продолжит обсуждение инициированных правительством проекта закона о защите личных данных (679 SE) и проекта закона о применении Закона о защите личных данных (650 SE) на следующей неделе.

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