Конституционная комиссия обсудила основы объявления статуса беженца недействительным

Сегодня на заседании конституционная комиссия Рийгикогу обсудила основы объявления статуса беженца недействительным, а также возможности для депортации и высылки беженца, если он представляет угрозу для безопасности государства или общества Эстонии, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя конституционной комиссии Марко Померантса, данный вопрос был поднят в связи с правонарушениями, которые совершили проживающие в Эстонии беженцы. ”Проблемы — серьезные. Чтобы их преодолеть, надо действовать решительно. В то же время мы должны учитывать, чтобы поправки к закону не противоречили Женевской конвенции, согласно которой беженцев нельзя депортировать или высылать в государство, где их жизнь или здоровье подвергаются опасности. Это допустимо лишь в исключительных случаях”, — сказал Померантс.

Согласно действующему законодательству, статус беженца можно объявить недействительным, если есть достаточные основания полагать, что иностранец представляет угрозу для безопасности государства или если в отношении иностранца вступил в силу обвинительный приговор за совершение преступления первой степени. Таким образом, действующее законодательство не позволяет реагировать на ситуации, когда совершенное иностранцем преступление не квалифицируется как преступление первой степени, но по своей сущности является особо тяжким.

Инициированный правовой комиссией проект закона о внесении изменений в Закон о предоставлении международной защиты иностранным гражданам (472 SE) предусматривает создать возможность для лишения опасного для эстонского общества иностранца статуса беженца, а также возможность для депортации и высылки, если иностранец, получивший статус беженца, получил наказание в виде лишения свободы за совершение умышленного преступления против личности; преступления против несовершеннолетних; преступления, связанного с наркотиками или опасного для общества, а также за вымогательство или за совершение преступления первой степени..

Конституционная комиссия приняла решение направить проект закона (472 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 19 октября. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта.